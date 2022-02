Darba galdi un skapīši pārklāti ar dabisko materiālu – linoleju. Publicitātes foto

Dabisks un ilgtspējīgs materiāls: Latvijā nopērkams pasaulē vienīgais mēbeļu linolejs







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc būvnieku novērojuma, mājokļos paplašinās dabisko materiālu lietojums. Viens no dabisko materiālu klāsta ir linolejs, kura ražošanu 1863. gadā patentēja Frederiks Valtons. Materiālu ražoja, audumu piesūcinot ar eļļu, un tajā iepresēja sasmalcinātus korķa gabaliņus.

Grīdas segums, kurš tika atklāts vēl zirgu pajūgu laikmetā, pēdējo simts gadu laikā ir izmantots daudzās nozīmīgās celtnēs visā pasaulē. Sarakstu var sākt ar Balto namu Vašingtonā, Kremli Maskavā, Vācijas Reihstāga ēku, Bekingemas pili un Sorbonas universitāti līdz pat ēdamzāles grīdai slavenajā Alkatrasas cietumā.

Linolejs arī mūsdienās tiek izmantots ļoti daudzās sabiedriskajās celtnēs, sākot ar jauno operas ēku Oslo. Dabiskā linoleja ražošanā pasaulē jāatzīmē trīs līderi – “Forbo Flooring Systems”, “Armstrong DLV” un “Tarket”. Latvijā dabisko linoleju mazumtirdzniecībā tirgo “Anitra”, “Reatons”, “Kag” un daudzi citi būvniecības preču veikali.

“Dabiskā linoleja lietojums ir augoša tendence. Tam ir vairāki iemesli. Ir audzis sabiedrības ekoloģiskās apziņas līmenis, palielinājusies interese par dzīves kvalitāti un stabilizējies iedzīvotāju materiālais līmenis. Ievērību izpelnās materiāla ilgtspēja, otrreizējā izmantošana un biodegradācija. Labs dabiskais linolejs ir CO2 neit­rāls. Svarīga ir materiāla laba un pareiza ieklāšana.

Lepojamies, ka mūsu uzņēmums ir vienīgais pasaulē, kas ražo “Desk Top” – mēbelēm domātu dabīgo linoleju. “Forbo” mēbeļu linolejs ir saņēmis vairākus prestižus apbalvojumus, tostarp “Red Dot” dizaina balvu, “Good Industrial Design” apbalvojumu un “Interzum” balvu,” lepojas Līga Eriņa, “Forbo Flooring” pārstāve.

Ilgtspēja

Linolejs ir dabisks un ilgi kalpojošs grīdas segums. Galvenie ražošanā izmantotie materiāli ir linsēklu eļļa, koka milti un džutas audums, kas veido linoleja pamatni. Moderns linolejs izgatavots no 97% dabīgiem izejmateriāliem, no kuriem 70% ātri atjaunojas, turklāt 43% ir otrreizējās pārstrādes izejvielas.

Džutas un linu ražu var novākt reizi gadā. Koka milti ir koksnes ražošanas atkritumi, kas tiek iegūti no Eiropas mežiem. Kaļķakmens krājumi ir ļoti bagātīgi. Linoleju ražo, pamatojoties uz zaļā dizaina principiem, tradicionālais process ir automatizēts un ražošanas līnijas darbina tikai un vienīgi zaļā enerģija. Ražošanā maksimāli izmanto otrreizējās izejvielas.

Linolejs ir patiesi apritīgs un ilgtspējīgs grīdas segums, kuru pēc 30 un vairāk gadu kalpošanas var droši izmest atkritumos, jo tas bioloģiski noārdās. Linoleju ir iespējams sadedzināt, jo tam ir augsta siltuma atdeve. Progresīvi ražotāji dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pilna cikla otrreizējo pārstrādi. Tie ir izveidojuši tīklus, kas pieņem atpakaļ iepriekšējo segumu materiālus, kas nonāk atpakaļ rūpnīcā.

Grīdas klājuma materiālam norāda tradicionālos tehniskos parametrus: izmēru, materiāla biezumu, sastāvu, cietību, izmantošanas specifiku u. c. Modernam linolejam tiek norādīti vēl vairāki citi parametri. Ar gaismas atstarošanās vērtību (LRV) procentuāli izsaka redzamo un izmantojamo gaismu, kas atstarota no vir­smas.

Ideālas melnās krāsas gaismas atstarošanas vērtība ir 0%, tā absorbē visu gaismu. Ideālas baltās krāsas gaismas atstarošanas vērtība ir 100%, tā atstaro gaismu un saglabā vēsumu. Šie lielumi var palīdzēt izvēlēties pareizo krāsu. Redzamās gaismas daudzums ietekmē arī elektrības patēriņu, jo gaišākām krāsām ir nepieciešams mazāks apgaismojums.

Tehnoloģija

Publicitātes foto

Linoleju tirdzniecības punktos pārdod flīzēs vai ruļļos. Standarta biezums ir 2–3,5 mm. Izņēmums ir sienām domātais 6 mm biezais linolejs “Bulletin Board”, kas slāpē skaņu un noder vietās, kur cilvēki sazinās, tādās kā izglītības iestādes un slimnīcas. Mājoklī uz grīdas izmanto plānāku – 2 mm materiālu. Ja nepatīk salonā nopērkamie īpašā dizaina piedāvājumi, labs linoleja klājējs var izveidot savu dekoratīvu kompozīciju.

Papildus tradicionālajiem linoleja grīdas segumiem tirdzniecībā nonākuši akustiskie linoleja grīdas segumi, kas ļauj pazemināt grīdas radīto trokšņu līmeni par 12–18 dB. Klājumi ir divdaļīgi, vispirms uz sagatavotas pamatnes līmē korķa apakšklāju, tam virsū speciālo linoleju.

Domāts par linoleja virsmas pastiprināšanu īpašos izmantošanas gadījumos. “Grīdai ir jāiztur ilgstoša ikdienas lietošana un laika gaitā jāsaglabā sākotnējais izskats. Lai to panāktu, esam izstrādājuši linoleja pārklājumu, kurš nodrošina uzreiz gatavu grīdu, kurai nav nepieciešama speciāla apstrāde. Tā ir noturīga pret nodilumu, skrāpējumiem un traipiem,” skaidro L. Eriņa.

Vienīgais pasaulē

Latvijas tirgū ir nopērkams unikāls mēbeļu linolejs “DeskTop”. Ruļļos pieejamo 2 mm biezo materiālu var izmantot horizontālām, vertikālām, kā arī izliektām mēbeļu virsmām. Linoleja apakšā nav džutas auduma, bet speciāla papīra slānis, kas atvieglo pielīmēšanu. Ar to var aplīmēt finieri, kokšķiedru vai galdnieku plāksnes, praktiski jebkuru stingru materiālu.

Šāds linolejs piemērots galdiem, soliem, skapīšiem, durvīm un stendiem, iesaka L. Eriņa.

Materiāla paletē ir 21 krāsu tonis – no pelēcīgas līdz oranžai. Matētās vir­smas un siltās, mīkstās faktūras kombinācija palīdz radīt mēbeles ar patiesi atšķirīgu, individuālu ārieni un taustes īpašībām. Pateicoties linoleja elastīgumam, ar to var veidot lokanas formas. Dabiskais sastāvs nodrošina to, ka tas ir antistatisks. Virsma novērš statiskās enerģijas uzkrāšanos un neļauj pielipt putekļiem. Uz linoleja virsmas nav redzami pirkstu nospiedumi.

Linoleju var labi griezt ar asu instrumentu, un to uz mēbeļu virsmas var uzklāt pats. Vai netiek zaudēts salīdzinājumā ar koku? Diemžēl termins “koks” ir ļoti vispārējs, vai tā ir taustes saskare ar reālu koku vai saskare biezu lakas slāni, kas pilnībā bloķē piekļuvi koka virsmai. Mēbeļu linolejs ir godīgāks, tas piedāvā reālu, daudzmaz dabīgu virsmu.

Piemēram. Apnikusi biezā poliesterlakas kārta, kas sedz darba galdu un pieskaroties rada nepatīkamu sajūtu? Lai to labotu un galda virsmu aplīmētu, vispirms piegriež linoleju 1 cm lielāku un diennakti notur telpā. Uz līdzenas, sagatavotas virsmas akrila līmi uzklāj ar speciālo rullīti. Tad piespiež linoleju, kas ir piegriezts nedaudz lielāks, pie galda virsmas, izmantojot rokas rulli. Kad līme nožuvusi, virsmu var zāģēt, frēzēt, griezt vai ēvelēt. Aplīmējot ieliektas un izliektas virsmas, izmanto poliacetāta līmi.