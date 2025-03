Emanuels Makrons. Foto: SIPA/ SCANPIX/ LETA

Makrons atklāj, kāds ir Eiropas miera plāns Ukrainai. Vispirms tikšot izsludināts daļējs pamiers







Francijas prezidents Emanuels Makrons atklājis, kāds ir Francijas un Lielbritānijas sagatavotais plāns, kā varētu izbeigt karu Ukrainā. Viņš to izpaudis intervijā laikrakstam “Le Figaro”, kur tas publicēts svētdienas vakarā.

Francija un Lielbritāji ierosina uz vienu mēnesi pasludināt daļēju pamieru starp Krieviju un Ukrainu, taču tas neattiekšoties uz sauszemes kaujām. Daļējais pamiers attiekšoties uz gaisa un ūdens uzbrukumiem, tostarp arī triecieniem enerģētikas objektiem.

Plāna otrajā daļā paredzēts, ka Eiropas valstis nosūtīs uz Ukrainu miera uzturēšanas kontingentu, taču tas notiks nedaudz vēlāk.

“Tuvāko nedēļu laikā Ukrainas teritorijā nebūs Eiropas karaspēka. Jautājums ir par to, kā mēs izmantojam šo laiku, lai mēģinātu panākt pamieru, jo sarunas prasīs vairākas nedēļas, un pēc tam, kad tiks parakstīts līgums par Eiropas karaspēka izvietošanu,” sacīja Makrons.

Vizītes laikā Londonā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uz žurnālistu jautājumu par to, vai viņš zina par šo plānu, atbildēja: “Es visu zinu.”

Tāpat arī Emanuels Makrons intervijā sacīja, ka Francijai un citām Eiropas valstīm aizsardzībai vajadzētu tērēt vairāk. “Pēdējos trīs gadus krievi aizsardzībai tērē 10% no sava IKP. Tātad mums ir jāgatavojas nākotnei, nosakot mērķi 3% vai 3,5% apmērā no IKP. Tas ir tālu no 2%, ko Francija sasniedza ar grūtībām un kam daudzas Eiropas valstis vēl nav pietuvojušās,” viņš teica.

Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers 2.martā paziņoja, ka Lielbritānija, Francija un, iespējams, “viena vai divas citas valstis” sadarbosies ar Ukrainu pie “plāna karadarbības izbeigšanai”, ko pēc tam iesniegs ASV.

2. martā Londonā notika samits, kas bija veltīts Krievijas un Ukrainas kara noregulējumam. Tajā piedalījās Eiropas valstu, kā arī Turcijas un Kanādas vadītāji. Samitā piedalījās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Ārpolitikas eksperts, Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” atzinīgi vērtēja to, ka Eiropa mēģina pārņemt inicatīvu situācijā, kur ASV runā ar Krieviju par mieru Ukrainā.

“Labi, ka nāk ar citu plānu. Noteikti labāku,” komentēja Andžāns. Pēc viņa teiktā, Eiropa ir pamodusies, tagad gaidāmi tālāki soļi.

Pētnieks arī sacīja, ka Eiropai ir jānāk klajā ar domām, kā rīkoties, lai neizskatītos, ka tā mieru negrib. Tas esot nozīmīgi arī ASV prezidenta Donalda Trampa acīs.