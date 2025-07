Foto: LETA/Ieva Lūka

Valdībā iesniegts dokuments, kas paredz daļēju "Latvenergo" un LVM privatizāciju







Nacionālā apvienība (NA) stingri iebilst pret Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu paredzēt iespēju pārdot biržā stratēģiski svarīgu valsts kapitālsabiedrību akcijas, aģentūru LETA informēja politiskajā spēkā.

NA atzīmē, ka līdz šim tādus valsts uzņēmumus kā AS “Latvenergo” un AS “Latvijas valsts meži” no iztirgošanas ir sargājis likums, taču ministrija vēlas to mainīt, liecina valdībā iesniegtais FM informatīvais ziņojums.

Politiskajā spēkā skaidro, ka FM priekšlikums paredz līdz 2029.gadam publiskā piedāvājumā iegādei nodot vismaz 10% valsts kapitālsabiedrību daļu, tostarp stratēģiski svarīgu valsts kapitālsabiedrību akcijas. Kā piemērus NA min tādus uzņēmumus kā “Latvenergo” un “Latvijas valsts meži”.

Ministrija piedāvā atcelt gadiem spēkā esošo privatizācijas aizliegumu un pauž, ka šāds solis ir “viens no valsts bruto parāda samazināšanas pasākumiem”. NA norāda, ka šādas ieceres virzīšana vasaras vidū, bez plašas diskusijas un ar īsu termiņu priekšlikumu iesniegšanai, vērtējama kā pārsteidzīgs un necaurspīdīgs solis, kas apdraud gan valsts drošības intereses, gan tautsaimniecības ilgtermiņa stabilitāti.

NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone pauž, ka NA neatbalsta stratēģisku valsts uzņēmumu izpārdošanu budžeta robu lāpīšanas vārdā.

“Ir nepieņemami šādus būtiskus priekšlikumus virzīt steigā – kā nedarbus vasaras vidū, cerot, ka sabiedrība nepamanīs. Kapitāla tirgus attīstība Latvijā ir jāveicina, taču tai jābalstās uz ilgtspējīgiem, pārdomātiem risinājumiem, nevis stratēģisku interešu upurēšanu,” uzsver Indriksone.

NA vērtējumā šāda īstermiņa pieeja, īpaši attiecībā uz “Latvijas valsts mežiem”, kur tiek pārvaldīti būtiski nacionālie dabas resursi, ir vērtējama kā stratēģiski bīstama.

NA ieskatā šādiem uzņēmumiem jābūt valsts pārziņā – tas esot būtiski ne tikai ekonomiski, bet arī vides ilgtspējas, sociālās stabilitātes un drošības aspektos. Politiskajā spēkā uzsver, ka šo uzņēmumu darbība nodrošina ilgtspējīgu resursu apsaimniekošanu, reģionālo nodarbinātību un sabiedrības kopējo labumu.

“Latvija nedrīkst atkārtot kļūdas, ko citas valstis ir pieļāvušas, daļēji privatizējot būtiskus resursus un zaudējot iespēju noteikt attīstības virzienus,” norāda NA.

Iepriekš arī Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs Armands Krauze aģentūrai LETA norādīja, ka ZZS ir kategoriski pret valsts kapitālsabiedrību, tostarp “Latvijas valsts meži”, “Latvenergo”, AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls”, privatizāciju un bloķēs visus šādus valdībā iesniegtos priekšlikumus.

“Tas vienkārši ir izslēgts. Tā ir mūsu sarkanā līnija no ZZS puses. To ZZS politiski neatbalsta,” pauda Krauze.

Jau ziņots, ka FM saskaņošanai ministrijām un citām iesaistītajām pusēm nodevusi sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem kapitāla tirgus attīstībai un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam”.

Ziņojumā sniegta aktualizēta informācija par līdz šim paveikto kapitāla tirgus attīstībā, apskatītas tirgus tendences un virzība uz iepriekš izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegti priekšlikumi turpmākajiem soļiem.

Tāpat FM norāda, ka atbilstoši Ministru kabineta 2025.gada 13.maija sēdes lēmumam viens no valsts bruto parāda samazināšanas pasākumiem ir valsts kapitālsabiedrību mazākuma daļu atsavināšana publiskajā piedāvājumā līdz 2029.gadam, tostarp attiecībā uz komerciālajām valsts kapitālsabiedrībām, kurām pašlaik normatīvi noteikts privatizācijas aizliegums.