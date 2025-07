Ministrs: Ja pierādīs, ka OIK iekasēšana no iedzīvotājiem bija pretlikumīga, valstij būs jāatmaksā Ieteikt







Juristu biedrība “Tiesiskums.lv” mēģinās atgūt, tās ieskatā, prettiesiski iekasētās obligātās iepirkumu komponentes (OIK) maksājumus, kurus 18 gadus maksāja elektroenerģijas patērētāji. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” šīs iniciatīvas mērķus un iespējamos rezultātus komentē klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS).

“Es uz šo iniciatīvu skatos pozitīvi. Ja ir bijis pārkāpums no valsts puses un, ja viņi to spēs pierādīt juridiski korekti, tad valstij ir jāatmaksā atpakaļ,” uzslavējot iedzīvotāju vēlmi cīnīties un aizstāvēt savu viedokli, saka K. Melnis.

To, vai šādas tiesvedības nerada riskus valsts budžetam, ministrs nesteidzas spriest, jo priekšā vēl tāls ceļš līdz lietas izskatīšanai tiesā. “Jāsaprot, kāds ir tas apjoms, būtība un par kādiem periodiem iet runa, jo mēs ziņām, ka ar dažiem uzņēmējiem šos OIK līgumu lauza un dažu uzņēmumu vairs nav. Tad jautājums – no kā piedzīs summas. Tur ir daudz detaļu un nianšu no kā tas būs atkarīgs, bet ar zināmu interesi skatos, kā viņiem šis process ies uz priekšu,” norāda klimata un enerģētikas ministrs.

