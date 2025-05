Foto: Zane Bitere/LETA

“Meitai, izkāpjot no autobusa, nāca līdzi vīrietis… ” Mamma pateicas Valsts policijai par teju neticamā paveikšanu Ieteikt







Threads platforma ir kļuvusi par stāstu, pieredzes, pateicību, sūdzības populārāko vietu. Šoreiz kāda sieviete pateicas Valsts policijai, kuri paveikuši teju neiespējamo.

Reklāma Reklāma

“Visu cieņu, Valsts policijai un inspektorei Solvitai. Pēc mana iesnieguma 7.maijā, par to, ka meitai, izkāpjot no autobusa nāca līdzi vīrietis, pēc meitas vārdiem ap 50.gadi un centās uzturēt sarunu, izjautājot par to, kā sauc, kur mācās utt., tādējādi, ļoti nobiedējot bērnu, šī inspektore no Valsts policijas ķērās lietai klāt nopietni, atrada autobusa ierakstus un šodien arī izstaigājot rajonu un apvaicājos cilvēkus, kam ir kameras, pārbaudot kameras atrada māju, kur dzīvo šis vīrietis,” sieviete raksta.

Šo ierakstu ar sirsniņu atzīmējuši gandrīz 2000 cilvēki.

Kāds komentētājs jautāja: “Un tālāk? Atradu māju. Nevar jau uzsākt krimināllietu par to, ka runā ar cilvēkiem.” Mamma atbildēja, ka policija izrunājās ar cilvēku, noskaidroja, kāpēc runājis. Ka nedrīkst uzsākt sarunas ar jaunām meitenēm, ka tas nobiedē bērnu.

Šo ierakstu pamanīja arī policija un pateicās, rakstot: “Paldies par labajiem vārdiem! Lai turpmāk tikai drošas un mierīgas dienas!”

Komentāros kāda jaunā māmiņa dalījās līdzīgā pieredzē: “Man (32) līdzīgi šādi bija otrdien, kad gāju ar ratiem uz bērnu laukumu. Jūtu kāds seko, apstajos padzerties, vīrietis piet garām – sāk blenzt debesīs. Eju garām tempā, šis atkal jau mani panācis – apstājos, tas pēc mirkļa ar, riņķo. Tā vēl 1x kamēr esmu bērnu laikumā-drošība. Pēc 10min paradās kundziņš bērnu laukumā un apsēžas netālu no manis. Sāku fočēt- aizrikšoja. Nepatīkama sajūta palika!”

Iepriecinošs bija kādas citas sievietes atstātais komentārs, kur viņa atklāj, ka stāsta varonei palīdzējusi. “Izlasīju Jūsu ierakstu un biju 99% pārliecināta ka zinu īsto Solvita par kuru Jūs rakstat. Pārsūtīju Jūsu labos vārdus un trāpīju desmitniekā! Jūsu pateicība ir viņu sasniegusi! Labais vairo labo.”

LA.LV Aptauja Vai tevi vai tavu bērnu kādreiz uz ielas uzrunājis vai izsekojis aizdomīgs cilvēks? Jā

Nē Padalies ar rezultātiem