Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/@didrihsoonee

100 000! Didrihsone priecājas par panākumiem un nespēj noticēt sasniegtajam







“100 000 pasūtījumu kopš vārda maiņas “Elindy”!” ar sajūsmu soctīklos lepojas uzņēmēja Elīna Didrihsone.

“Mēs to nesasniegtu, ja Mūsu darbs būtu no 9:00-17:00. “Shopify” apgalvojums par tik īsa laika sasniegumiem! Paldies, ka turpinājāt mums ticēt- un paradījāt to arī pasūtot – izvēloties mūs. No sirds vēlot Tev atplaukt ar “Elindy”!” viņa raksta.

Pagājušā gada 24. jūnijā apģērbu veikala “Butterfly” īpašniece, uzņēmēja Elīna Didrihsone sociālajos tīklos paziņoja, ka turpmāk viņas un vīra uzņēmumu sauks “Elyndi”.

Šis nosaukums tapa, apvienojot viņas vārdu un uzvārdu, tā kā viņa ir uzņēmuma seja, tad zem jaunā nosaukuma ir arī viņas vārds un uzvārds.

No sākuma viņa pat neesot sapratusi, kā pareizi izrunāt jauno nosaukumu, bet tas viņai šķitis interesants un skanīgs. Burtu “y” atstājusi, lai vārds labāk izskatītos un būtu vieglāk lasāms internacionāli.

Kā pamata krāsu turpmāk uzņēmums izmanto koši rozā.