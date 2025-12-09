“Mēle nestāvēja aiz zobiem.” Skolotājs atklāj jauniešu stāstīto par 300 eiro vērto dalību protestā 141
Novembrī vēstījām par uzņēmēja Valta Dalbiņa sociālajā tīklā “Facebook” publiskoto informāciju saistībā ar Stambulas konvencijas protestu. Viņš darīja zināmu saraksti ar kādu skolotāju, kurš pauda, ka daži jaunieši no viņa skolas esot piedalījušies protestā par atlīdzību — it kā 300 eiro apmērā.
Ņemot vērā cilvēku neticību tam, ka sarakste starp viņu un skolotāju tik tiešām bijusi īsta, Dalbiņš ekrānuzņēmumus no sarakstes papildināja ar video materiālu, uzsverot, ka informācija nav viltota. Taču – kā skolotājs šādu informāciju uzzināja?
LA.LV redakcijai bija iespēja aprunāties ar skolotāju, kurš piekrita anonīmi padalīties ar zināmo. Viņš stāsta, ka bijis liecinieks brīdim, kad jaunieši savstarpēji lielījušies par dalību protestā un saņemto atlīdzību.
“Tā bija pirmdiena, 10.novembris. Man ar viņiem bija stundas (red. – protests Vecrīgā norisinājās 6.novembrī, ceturtdienā). Dzirdēju, kā jaunieši savā starpā runā, ka vienam no viņiem nebija naudas, par ko iziet automašīnai apskati, bet tagad ar to problēmu neesot – bijis ar vēl diviem jauniešiem izklaidēties uz Rīgu 6.novembrī… Trijatā aizbraukuši un dabūjuši naudu,” stāsta skolotājs.
Par tādu iespēju – doties uz protestu un par to saņemt atlīdzību – jaunieši esot uzzinājuši internetā, bet kādā tieši platformā – “Snapchat” vai kādā citā sociālo mediju vietnē – to skolotājs precīzi nemācēja teikt. Vien noteica, ka par izpļāpāšanos viens no jauniešiem saņēma dunku mugurā no pārējiem diviem, kas arī bija devušies uz protestu.
Dalbiņa publiskotajos ekrānuzņēmumos bija lasāms teksts: “JV jauniešu nodaļas biedri, paši negrib nekādas publicitātes, bet tā lielās.”
Vaicājām skolotājam no kurienes informācija, ka pēdas varētu vest uz JV (Jaunā Vienotība) pusi. To viņš noskaidrojis no citiem kursabiedriem, kuri atklājuši, ka konkrētajam jaunietim sociālajos tīklos ir draugi no Vienotības jaunatnes organizācijas.
“Jauniešiem nauda apkārt nemētājas. Viņi vienmēr centīsies atrast veidu, kā piepelnīties,” sacīja skolotājs, kurš uz norādi, ka varbūt tā tik tāda runāšana vien bijusi, sacīja, ka, liekot kopā visus kopsaucējus, viņam tāds priekšstats neveidojas gan.
“Būsim godīgi – aizbraukt uz Rīgu arī maksā,” saka skolotājs, kurš atklāja, ka jaunieši uz protestu Rīgā braukuši no Aizkraukles puses. “Vienmēr jāatceras, ka visas lielās organizācijas cenšas nodrošināties. Šis mītiņš tika organizēts. Tas nebija spontāns. Ja organizēts, tas arī finansiāli tika sakārtots. 30%, 40% atnāks no ielas, bet pārējā masa ir jāsaorganizē… Tā ir viela pārdomām.”
Pēc kāda laika skolotājs mēģinājis runāt ar iesaistītajiem jauniešiem, taču, kā viņš jau bija paredzējis, sākotnējā lielīšanās pārvērtusies sava veida noliegumā. “Tā nav jūsu problēma,” viņam atbildēts.
LA.LV redakcija vērš uzmanību, ka šis ir pieredzes stāsts, nevis oficiāli apstiprināta informācija. Ja kādam ir zināma līdzīga pieredze vai papildu informācija, aicinām sazināties ar mums.
