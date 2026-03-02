Dmitrijs Medvedevs.
Dmitrijs Medvedevs.
Foto: AP/SCANPIX

Medvedevs piedraud Trampam ar karu un atklāti paziņo: Krievija nav ieinteresēta mierā ar Ukrainu 20

LA.LV
20:50, 2. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais prezidents Dmitrijs Medvedevs nācis klajā ar skaļu un agresīvu paziņojumu, kurā brīdinājis par iespējami jaunu pasaules karu un vienlaikus faktiski atzinis, ka Maskava nav ieinteresēta miera sarunās ar Ukrainu.

Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Cilvēki ar zelta sirdi: 4 datumi, kuros dzimušie rūpes par citiem liek 1. vietā
Latviešiem pēdējā iespēja uzpildīties “pa lēto”: degviela Eiropā jau šodien ir “uz pusi dārgāka” un vietējie brīdina, ar ko rēķināties mums 78
Lasīt citas ziņas

Intervijā Krievijas medijiem Medvedevs norādīja, ka pasaule formāli vēl neatrodas Trešā pasaules kara stāvoklī, taču situācija esot bīstami tuvu robežai, kur jebkurš straujš politisks vai militārs solis var izraisīt globālu eskalāciju.

Komentējot ASV politiku un Donalda Trampa rīcību Tuvajos Austrumos, viņš apsūdzēja Vašingtonu mēģinājumos saglabāt pasaules dominanci un brīdināja, ka Irānas līdera likvidēšana tikai palielināšot spriedzi un varētu paātrināt Teherānas kodolieroču programmu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Krievi ir ellīgi nikni, jo atklājuši, cik brangu naudu Pugačova katru mēnesi saņem no Krievijas
VIDEO. Ukrainas spēki pārrauj “krievu mūri”: atbrīvoti jau deviņi ciemi Donbasā
“Es tiku pie viņa, pirms viņš tika pie manis!” Tramps pārsteidzošā paziņojumā atklāj, kādēļ sācis jaunu karu

Runājot par karu Ukrainā, Medvedevs skaidri pauda, ka Krievijas galvenais mērķis ir militāra uzvara, nevis sarunas. Pēc viņa teiktā, tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” mērķus iespējams sasniegt arī bez jebkādām vienošanām.

Vienlaikus viņš pieskārās arī iespējamam tiešam konfliktam ar Rietumiem, uzsverot, ka vienīgais atturošais faktors esot bailes no kodolkara. Medvedevs brīdināja, ka šāda konflikta sekas pārsniegtu Hirosimas un Nagasaki traģēdiju mērogu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Es tiku pie viņa, pirms viņš tika pie manis!” Tramps pārsteidzošā paziņojumā atklāj, kādēļ sācis jaunu karu
Kokteilis
Krievi ir ellīgi nikni, jo atklājuši, cik brangu naudu Pugačova katru mēnesi saņem no Krievijas
VIDEO. Ukrainas spēki pārrauj “krievu mūri”: atbrīvoti jau deviņi ciemi Donbasā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.