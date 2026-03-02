Medvedevs piedraud Trampam ar karu un atklāti paziņo: Krievija nav ieinteresēta mierā ar Ukrainu 20
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais prezidents Dmitrijs Medvedevs nācis klajā ar skaļu un agresīvu paziņojumu, kurā brīdinājis par iespējami jaunu pasaules karu un vienlaikus faktiski atzinis, ka Maskava nav ieinteresēta miera sarunās ar Ukrainu.
Intervijā Krievijas medijiem Medvedevs norādīja, ka pasaule formāli vēl neatrodas Trešā pasaules kara stāvoklī, taču situācija esot bīstami tuvu robežai, kur jebkurš straujš politisks vai militārs solis var izraisīt globālu eskalāciju.
Komentējot ASV politiku un Donalda Trampa rīcību Tuvajos Austrumos, viņš apsūdzēja Vašingtonu mēģinājumos saglabāt pasaules dominanci un brīdināja, ka Irānas līdera likvidēšana tikai palielināšot spriedzi un varētu paātrināt Teherānas kodolieroču programmu.
Runājot par karu Ukrainā, Medvedevs skaidri pauda, ka Krievijas galvenais mērķis ir militāra uzvara, nevis sarunas. Pēc viņa teiktā, tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” mērķus iespējams sasniegt arī bez jebkādām vienošanām.
Vienlaikus viņš pieskārās arī iespējamam tiešam konfliktam ar Rietumiem, uzsverot, ka vienīgais atturošais faktors esot bailes no kodolkara. Medvedevs brīdināja, ka šāda konflikta sekas pārsniegtu Hirosimas un Nagasaki traģēdiju mērogu.