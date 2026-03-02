VIDEO. Ķīnas uzņēmuma ballītē izdala miljonus: darbiniekiem ļauj paņemt, cik spēj aiznest 0
Ķīnā kāds uzņēmums gada noslēguma ballītē darbiniekiem sarūpējis patiešām iespaidīgu pārsteigumu – skaidrā naudā izdalīti 26 miljoni ASV dolāru, ļaujot katram paņemt tik, cik spēj aiznest.
Kā vēsta “Daily Mail”, uzņēmums Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. 13. februārī rīkotajā svinīgajā pasākumā naudu izkārtoja uz aptuveni 800 banketu galdiem. Zem spilgtām, krāsainām gaismām tūkstošiem darbinieku ar sajūsmu lūkojās uz banknošu kaudzēm. Tiek lēsts, ka svinībās piedalījās ap 7000 cilvēku.
Kā ziņo Korejas laikraksts “Chosun Daily”, kādam darbiniekam izdevies mājās aiznest pat 13 000 dolāru.
Uzņēmuma vadītājs Cui Peijuns pasākuma laikā esot sacījis: “Kāpēc lai mēs dāvinātu veļasmašīnas? Vai domājat, ka zelta cena ir pieaugusi?” Viņš piebildis, ka iepriekšējos gados darbiniekiem dāvinātas kaklarotas un gredzeni, taču šoreiz nolemts vienkārši izdalīt skaidru naudu, katram piešķirot papildu 20 000 juaņu (aptuveni 2800 dolāru).
Skaidrojot neparasto prēmiju izmaksas veidu, uzņēmuma vadītājs norādījis: “Daži jautā, kāpēc mēs vienkārši nepārskaitām naudu uz kontiem, bet tie būtu tikai auksti skaitļi.” Cui pieder 98,88% uzņēmuma akciju, tādējādi lielu daļu savu dividenžu viņš faktiski atdod darbiniekiem.
Uzņēmums, kas dibināts 2002. gadā un nodarbojas ar celtņu ražošanu un iznomāšanu vairāk nekā 130 valstīs, jau iepriekš izcēlies ar dāsnumu.
2024. gadā tā tīrā peļņa sasniedza 38 miljonus dolāru, no kuriem ap 24 miljoniem tika izmaksāti darbiniekiem. 2023. gadā 40 labākie darbinieki kopumā saņēma 8,5 miljonus dolāru, bet trīs veiksmīgākie pārdevēji katrs nopelnīja 730 000 dolāru.
Starptautiskajā sieviešu dienā pērn martā gandrīz 2000 darbinieču tika sadalīti bonusi gandrīz 230 000 dolāru apmērā.
Cui Peijuns iepriekš uzsvēris, ka viņa motivācija nav vienkārši dāsnums. “Jauniešiem ir auto līzingi un hipotekārie kredīti – jebkurš atbalsts palīdz,” viņš skaidrojis.
2022. gadā uzņēmējs ziedoja 4,7 miljonus dolāru vairāk nekā 4000 maznodrošinātu studentu atbalstam. Kā rakstīja “South China Morning Post”, arī pats Cui savulaik bijis spiests pārtraukt izglītību finansiālu grūtību dēļ.
“Nabadzībai nevajadzētu tikt nodotai nākamajai paaudzei. Nevienam nevajadzētu atteikties no skolas sliktu dzīves apstākļu dēļ,” viņš uzsvēris.