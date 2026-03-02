“Tas tomēr ir citā pasaules malā, bet…” Kā konflikts Tuvajos Austrumos ietekmēs mūs? 0
Politoloģe un RSU programmu direktore Lelde Metla-Rozentāle TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par konfliktu Tuvajos Austrumos, norādīja, ka karš ir ģeogrāfiski tālu, tādēļ Latvijas sabiedrība nejūtas tieši apdraudēta.
Vienlaikus eksperte uzsvēra, ka konflikts var ietekmēt ekonomiku pastarpināti – īpaši caur naftas un energoresursu tirgiem. Ja ģeopolitiskā spriedze ietekmē naftas cenas, tas var atspoguļoties degvielas izmaksās un galu galā iedzīvotāju maciņos.
“Tas nav karš Ukrainā, kas ir pie mūsu robežām, tas tomēr ir citā pasaules malā. Bet protams, ja mēs runājam par to, kā tas varētu skart mūs, nu, tādā pastarpinātā veidā, tad tas var atstāt iespaidu uz naftu.”
Plašāk pievienotajā video!
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.