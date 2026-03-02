Arhīva foto. Krievijas estrādes mūzikas primadonna Alla Pugačova kopā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Krievi ir ellīgi nikni, jo atklājuši, cik brangu naudu Pugačova katru mēnesi saņem no Krievijas 0

kokteilis.lv
21:04, 2. marts 2026
Krievijā izcēlies skandāls, kad publiski tapis zināms, cik lielu naudu katru mēnesi no Krievijas saņem mākslinieki, kuri kopš kara sākuma to nosoda par iebrukšanu Ukrainā.

Viena no šīm māksliniecēm, par kuru krievi izsakās nievājoši, saucot par nodevēju, ir estrādes dīva Alla Pugačova, raksta Prozoro.

Dīva ik mēnesi saņem apmēram 50 000 līdz 90 000 rubļu jeb 500-900 eiro. Šo summu veido daudzi valsts apbalvojumi, ordeņi un īpaši Maskavas pabalsti, ko Pugačova saņem, neskatoties uz ilgstošu dzīvošanu ārpus Krievijas. Protams, ka viņa saņem arī autoratlīdzību, jo, neskatoties uz politisko situāciju valstī, viņas mūzika turpina skanēt radiostacijās.

Vidēji krieva pensija nepārsniedz 20 000 rubļu jeb 200 eiro un tā kā slavenības, kuras nav uzticīgas Krievijai, saņem vairākkārt vairāk, dažādi aktīvisti pieprasa nekavējoties atcelt visas privilēģijas kultūras darbiniekiem, kuri karā atbalsta Ukrainu, ne krievus.

