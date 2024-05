Melo-M koncertēs Latvijas pilsētās ar visu laiku labākajiem hitiem Ieteikt







Leģendārais un klausītāju iemīļotais čellu trio Melo- M , pēc ilgāka laika, atgriežas ar koncertiem. Koncertprogramma ar visu laiku labākajiem Melo-M repertuāra skaņdarbiem būs emocionāli piesātināts notikums koncerttūrē Valmierā, Liepājā un Jelgavā.

Reklāma Reklāma

Melo-M izvēlētais interpretāciju materiāls ir ļoti dažāds – popmūzika, rokmūzika, tautas mūzika, klasika un arī mūsdienu akadēmiskā mūzika. Koncertprogrammā būs iekļauti skaņdarbi no visiem grupas albumiem, tādiem kā Melo-M, Singalongs, Around the world From Forest we Come, Water music un pat 10 gadus nedzirdēti skaņdarbiem, kā Daddy Cool, 99 Red baloond u.c.

Čellu trio sastāvā muzicē trīs akadēmiski trenēti mūziķi – Miķelis Dobičins, Kārlis Auzāns, Jānis Pauls un bungu virtuozs Miķelis Vīte, kas uzstājušies kopā ar daudziem starptautiski atzītiem mūziķiem, kā arī koncertējuši un guvuši atzinību daudzās pasaules valstīs.

Skaņa, kas vieno. Mūzika, kas nepazīst robežas – šī devīze spilgti raksturo muzikālās apvienības īpašo šarmu – spēju apvienot akadēmiskās mūzikas pamatus, rokmūzikas atraktivitāti, virtuozo izpildījumu un pašiem savu stilu un harizmu.

Koncerti notiek:

31.maijā Liepājā, Pūt Vējiņi koncertdārzā

15.jūnijā Jelgavā, brīvdabas koncertzāle MĪTAVA, pasta salā

Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv .