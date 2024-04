Māllēpes. Foto – LETA

Mēslo pavasara sīpolpuķes. Dārza darbu kalendārs 1.-7.aprīlim







Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.

Augļu dienās (1., 2.04.) mēslo graudaugus, augļu kokus, ogulājus. Vēl var pagūt iesēt un izaudzēt dēstus tomātiem. Sēj dēstiem gurķus, melones, arbūzus. Gatavo glabāšanai bērzu sulas. Griež potzarus augļu kokiem.

Sakņu dienās (3., 4.04.) aprušina un mēslo ziemas ķiploku stādījumus. Apstrādā augsni. Atlasa un liek diedzēties sēklas kartupeļus. Sēj sīpolus dēstiem.

Ziedu dienās (5., 6.04.) mēslo pavasara sīpolpuķes. Vāc sezonas ārstniecības augus, arī jau minētos māllēpju ziedus.

Padoms

Sācies pavasaris arī tad, ja debesis ar zemi kopā sagriež vēls cīruļputenis un naktīs ūdeņus pārklāj ledus kārta. Mostas ne tikai savvaļas daba, bet arī cilvēku sējumi un stādījumi. Pēc ziemas tos gribas spēcināt. Parastais jautājums, kad ir īstais laiks pavasara mēslojumam, lai tas spēcinātu augus, nepiesārņotu vidi, būtu efektīvs gan no ekoloģiskā, gan ekonomiskā viedokļa. Diezgan droša un vienkārša metode ir vērot nezāles. Māllēpes var uzskatīt par dabas atmodas vēstnešiem. Ja piesaulē atrodami to dzeltenie ziedi, tad vērts sākt mēslot augus, jo veģetācija ir sākusies. Pašas māllēpes nekādi mīlētie augi tīrumos gan nav. To parādīšanās liecina, ka augsne ir sablīvējusies, izveidojušies ūdeni necaurlaidīgi slāņi, kas apgrūtina kultūraugu augšanu. Tomēr dzeltenie ziedi agri pavasarī priecē pat īgņas. Kādu sauju der ievākt tējām. Ikdienas dzeršanai diezin vai derēs, jo par garšīgu to nosaukt pagrūti. Taču, ja piemeklējis klepus, māllēpes palīdzēs.