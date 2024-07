Publicitātes foto

Mirusi seriāla "Beverly Hills: 90210" zvaigzne Šenena Dohertija







53 gadu vecumā mirusi amerikāņu televīzijas seriālu zvaigzne Šenena Dohertija, ziņo žurnāls “People”. Dohertija mirusi sestdien. Viņas nāves cēlonis bija krūts vēzis.

Pirmās lomas seriālos Dohertijai bija jau 11 gadu vecumā, bet vislielāko savu viņa ieguva ar Brendas Volšas lomu seriālā “Beverly Hills: 90210” deviņdesmito gadu pirmajā pusē.

No 1998. līdz 2001.gadā Dohertija piedalījās fantastikas seriālā “Charmed”.

Aktrisei bijušas lomas arī kinofilmās, tostarp “Girls Just Want to Have Fun” (1985) un “Fortress” (2021).