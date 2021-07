Foto: SHUTTERSTOCK

Neaizmirsti par cilvēkiem, kuri tev nav vienaldzīgi! Horoskopi 19.jūlijam Ieteikt







Auns

Tavs mērķis šodien būs attaisnot izdevumus. Tāpat tev izdosies sasniegt savu mērķus!

Vērsis

Tevi šodien apbērs ar epastiem, telefona zvaniem, īsziņām un visādu citādu informāciju. Tev būs sajūta, ka tu netiec galā. Tādos brīžos paņem pauzi, apsēdies, izdzer kafiju.

Dvīņi

Egoisms, protams, ir lieliska rakstura īpašība, taču ne tādā mērā, kā to iedomājies tu pats. Pamēģini uz sevi paskatīties no malas un padomā, kāpēc tu nepatīc citiem cilvēkiem, kad šādi uzvedies.

Vēzis

Tavs radošais potenciāls izaugs līdz tādam līmenim, ka tu vienkārši nezināsi, kā un kur to vairs iztērēt. Bet pacenties gan, nelaid šo iespēju vējā!

Lauva

Mazi pienākumi pārpildīs visu tavu dienu. Tiesa, situācija var mainīties, ja pie horizonta parādīsies kādas nozīmīgākas un svarīgākas lietas. Visādi citādi diena solās būt visai ierasta un paies bez lieliem kāpumiem un kritumiem.

Jaunava

Nevajadzētu šodien runāt par lietām, kurās tu ne pārāk labi orientējies. Ja tev jautā pēc padoma, godīgi arī pasaki, ja konkrētais jautājums nav tev tuvs.

Svari

Šodien jebkurš sīkums raisīs veselu katastrofu. Īpaši, ja runa ir par tevi pašu. Pacenties gan turēties un nekrist panikā par katru nedienu vai problēmu.

Skorpions

Ieteicams šodien strādāt un veltīt visu savu uzmanību pienākumiem, tieši tad diena izdosies pavisam lieliska.

Strēlnieks

Tev šodien ir lielas iespējas iekļūt kādā konfliktsituācijā. Tev vajadzēs daudz vīrišķības un drosmes, lai no tās izkļūtu.

Mežāzis

Apkārtējie šodien būs tendēti meklēt tavas dzīves jēgu un norādīs tev uz to – neliecies ne zinis, dari, ko darīji!

Ūdensvīrs

Neaizmirsti par cilvēkiem, kuri tev nav vienaldzīgi. Neprasi uzmanību no viņiem sev, kad tev to vajag. Atceries arī pats to izrādīt.

Zivis

Pasniedz sev šodien kādu dāvanu. Nav svarīgi, kam, bet sagādā kādam prieku.