Publicitātes foto

Raksta autore: Māksliniece, uzņēmēja, Biznesa augstskolas Turība absolvente Nadežda Leitāne.

Liela daļa no mums kaut reizi dzīvē ir mēģinājuši kaltēt lapas vai ziedus, ieliekot tos starp grāmatas lapām. Kādam šie ziedi ir pārtapuši apsveikuma kartiņā vai skaistā vizuālās mākslas darbā, kādam – palikuši aizmirsi starp grāmatas lapām, bet māksliniece, uzņēmēja un Biznesa augstskolas Turība absolvente Nadežda Leitāne spējusi šo nodarbi pārvērst biznesā. Ar viņas gādību ziedi no Latvijas pļavām dažādos mākslas darbus tiek eksportēti uz Lietuvu, Baltkrieviju, Moldāviju un ASV.

Pieredze un trakas idejas

Ceļš līdz idejas realizācijai bijis ļoti raibs, dažbrīd arī smags, bet būtiskākais, ka ir iegūta pieredze un sasniegts nospraustais mērķis – hobijs pārvērsts pelnošā biznesā. Esmu darbojusies dažādās nozarēs, galva pilna ar idejām un vēlmēm, tomēr jāatzīst – ne vienmēr tās bijušas izdevušās biznesa idejas. Tas nebūt nenozīmē, ka nav jāturpina darīt, tieši otrādi – trakās idejas ir jāattīsta. Bieži vien tās trakākās idejas ir arī tās labākās. Tādēļ nav jābaidās, ir jāiet pretī mērķiem!

Māksla, ziedi un bizness

Skolas laikā uzskatīju sevi par vieglprātīgu, pa dzīvi brīvi plūstošu un māksliniecisku personību. Sākot studēt augstskolā, viss mainījās, jo studijas man sākotnēji bija liels izaicinājums – radās nepieciešamība ieviest plānotāju un ikdienas režīmu, pie kura pieturēties un doties pretī mērķiem. Studiju laiks manā mākslinieciskajā būtībā ieviesa vairākas izmaiņas un noteikti varu apgalvot, ka tas nācis tikai par labu – gan ikdienas dzīvē, gan uzņēmējdarbībā.

Uzņēmējdarbības pirmsākumi jau bērnībā

Mīlestība pret ziediem un dabu manī ir kopš bērnības. Atceros, kā maziņa būdama, lasīju ziedus, liku grāmatā un gaidīju, kad tie izžūs. Vecākiem, protams, mana nodarbe ne visai patika, jo tādejādi bojāju grāmatas, tomēr tā bērna laime, kas manī bija, kad katru reizi ņēmu ārā no grāmatas jau izžuvušu ziediņu, bija neaprakstāma. Vēlāk sekoja skolas gaitas, augstskola, ģimene – viss notika zināmā pašplūsmā. Un, kas to būtu domājis, ka, pati kļūstot par mammu, esmu atgriezusies pie savas bērnības nodarbes, tikai jau citā līmenī.

Process kā meditācija

Lielāko gandarījumu gūstu, nevis no rezultāta, bet no darba procesa. Gala rezultāts ir herbārijs, glezna, ielūgums, krekls vai somiņa. Bet sākums visam ir zieda novākšana, kam seko izkaltēšana, tad izkaltētais materiāls tiek apkopots un seko brīvais putna lietojums jeb mana meditācija. No izkaltētajiem ziediņiem tiek veidotas kompozīcijas, gleznas, silueti, dzīvnieki un daudz kas cits, ko vien cilvēks var iedomāties. Sākotnēji šo nodarbi iesāku, lai pabūtu vienatnē ar sevi un atslābtu no ikdienas steigas.

Biznesa ideja atnāca nemanot

Sākotnēji darbi tika veidoti savam priekam, pa retam kādam uzdāvināti vai izlikti mājinieku apskatei, bet pakāpeniski darbus ievēroja tuvākie draugi un kaimiņi. Apkārtējie pamudināja sākt tos pārdot. Pārdodot dažus darbus, sapratu, ka man to pietrūkst, ka katrs darbs ir neatkārtojams un savdabīgs, gan savā krāšņumā, gan ieguldītajā darbā un laikā. Lai šos darbus ilgāk paturētu ne tikai atmiņā, bet arī savā tuvumā, sāku tos fotografēt. Fotogrāfijas ar drukas kompānijas palīdzību nokļuva uz T-krekliem un auduma somiņām. Rezultātā tika izveidots plašs preču klāsts un dzima ideja par internetveikalu.

Ejot līdzi laikam

Vērojot mūsdienās notiekošo un domājot par dabu, ļoti rūpīgi izvēlos, uz kāda materiāla likt dizainu. Uzņēmumi, ar kuriem sadarbojos ražo kreklus un somas no dabiskiem materiāliem, tajā skaitā eko kokvilnas. Par maniem darbiem droši var teikt – no dabas nācis, pie dabas atgriezies! Viss sākas ar ziediņu pļavā un turpinās ar dabiskas kokvilnas kreklu.

No Latvijas pļavas uz ASV

Šobrīd manis veidotie darbi, apģērbi un aksesuāri jau ir aizceļojuši uz dažādām mājam un valstīm, tostarp Lietuvu, Baltkrieviju, Moldāviju un ASV. Esmu ļoti lepna, domājot par maniem darbiem, kas karājas pie kādas sienas Moldāvijā vai arī kāda dāma vai kungs lepni staigā kreklā ar manis radīto dizainu pa Ņujorkas plašajām ielām.

Iedvesmas avots jebkurā laikā vietā

Idejas un iedvesma var atnākt, dzerot tēju, ejot pastaigā pa mežu, vedot bērnus uz skolu, lasot grāmatas un vēl daudz dažādos veidos. Man iedvesmu sniedz rīti. Katrs agrs rīts ir jauns sākums un jauna iespēja. Agros rītos, kamēr mana ģimene vēl guļ, es iedvesmojos, smeļos spēku jaunai dienai un pierakstu savas idejas.