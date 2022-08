Foto: DPA/Scanpix/LETA

8 noderīgi padomi, kā izdzīvot pārgājienā tveicīgā laikā







Nedēļas nogale būs īpaši vasarīga, un Latvijas teritorijā saule gaisu uzsildīs līdz pat 28 grādiem, turklāt karstuma vilnis turpināsies arī nākamnedēļ. Tas vieglus laikus nesola pārgājienu sezonas dalībniekiem, tāpēc “Fjällräven” eksperti sagatavojuši padomus, kas jāņem vērā, ja vēlies doties pārgājienā tveicīgos laikapstākļos.

1. Ņem līdzi tikai svarīgāko

Pareizi izvēlēta un sapakota mugursoma ir viena no svarīgākajām veiksmīga pārgājiena sastāvdaļām. Vēlams, lai tā svērtu pēc iespējas mazāk, tāpēc noteikti rūpīgi pārdomājiet, cik liela mugursoma jums tiešām ir nepieciešama. Katra ceļotāja vajadzības ir individuālas, taču divu dienu pārgājiena gadījumā mugursomas svaram nevajadzētu pārsniegt 12 kilogramus.

2. Atceries par saules aizsardzību un galvassegu

Vasarā doties pārgājienā bez saules aizsargkrēma un galvassegas noteikti nav ieteicams. Sejai, rokām un kājām jau no rīta pārgājiena sākumā uzklājiet saules aizsargkrēmu SPF30, un uzklājiet to atkārtoti pēc peldēšanas vai pārmērīgas svīšanas. Galvassegas izvēlē priekšroku vajadzētu dot makšķernieku cepurei ar platām malām un ventilācijas atverēm, kas vienlaikus pasargās galvu, kaklu un ausis, taču ļaus arī galvai elpot.

3. Izvēlies elpojošu apģērbu

Vasaras pārgājienu apģērbam jābūt elpojošam, ātri žūstošam un tam jāaizsargā pret kukaiņiem. Piemēram, pārgājienu bikšu gadījumā labākā izvēle ir bikses ar rāvējslēdzēju, kuras karstā laikā iespējams saīsināt. Pārgājienu kreklam jāizvēlas ērts sporta krekls, vēlams no merīnvilnas un polistirola – tas ātri izžūs un palīdzēs izvairīties no pārmērīgas svīšanas. Neskatoties uz karsto laiku, noteikti jāņem līdzi silta ārējā kārta, proti, pārgājiena jaka, kas pasargās no lietus, vēja un kukaiņiem.

4. Izvēlies pārgājienam labus apavus un sporta zeķes

Pārgājiena laikā velciet ērtus un jau ienēsātus apavus, lai aktīvo atpūtu nesabojātu tulznas un sāpes. Tā kā svīšana veicina tulznu veidošanos, vasarā priekšroka jādod apaviem no plānāka, elpojošāka materiāla. Turklāt tulznu veidošanos palīdz novērst kvalitatīvas pārgājienu zeķes – neaizmirstiet arī par tām.

5. Ik pēc 3 kilometriem atpūties ēnainā vietā

Saulainā un karstā dienā ir ļoti svarīgi atpūsties. Ik pēc trim līdz pieciem kilometriem atrodiet kādu ēnainu vietu, novelciet kurpes un zeķes un ļaujiet kāju pirkstiem elpot. Vasaras pārgājienā pēc pusdienām vērts atpūsties ilgāk – līdz pat divām stundām, lai organisms varētu atpūsties un pilnībā uzņemt ēdienu. Paskaties kartē, vai pa ceļam būs kāda ūdenstilpne, jo labākais veids ķermeņa atvēsināšanai ir ielēkt jūras ūdenī vai purva ezerā.

6. Neaizmirsti dzert ūdeni!

Dodoties pārgājienā karstumā, ķermenim normālai funkcionēšanai nepieciešams daudz vairāk ūdens, tāpēc vienmēr pa rokai turiet ūdens pudeli, lai izvairītos no dehidratācijas un pārkaršanas. Atcerieties, ka ūdens pārgājienā nepieciešams ne tikai dzeršanai, bet arī ēdiena gatavošanai. Vasaras pārgājiena pirmās palīdzības komplektā ielieciet arī dzeramo elektrolītu pulveri, kurā ir pareizās proporcijās nepieciešamās minerālvielas, tai skaitā magnijs, kālijs un nātrijs, kas ļauj organismam labāk uzņemt ūdeni.

7. Stratēģiski apsver vietas, kur varēsi papildināt ūdens krājumus

Pirms sākat pārgājienu, noteikti izpildiet nelielu mājasdarbu un nosakiet savu maršrutu. Pievērsiet īpašu uzmanību ciematu veikaliem un ūdenskrātuvēm, jo tur varēsiet papildināt ūdens krājumus. Palīdzēs arī ūdens filtrs, kas attīrīs ūdeni no netīrumiem, baktērijām un parazītiem. Ja dosieties pārgājienā gar piekrasti, jums būs jāņem līdzi visi nepieciešamie ūdens krājumi, jo sāļo jūras ūdeni ar ūdens filtru diemžēl padarīt dzeramu nevarēsiet.

8. Pietaupi pietiekami daudz ēdiena

Karstā laikā ķermenim ātri iestājas sāta sajūta, bet neļaujiet ķermenim sevi apmānīt. No rīta pirms pārgājiena mājās paēdiet sātīgas brokastis, kā arī atvēliet pietiekami daudz laika pusdienām un vakariņām. Ļoti svarīgas ir arī uzkodas – dodoties pārgājienā, izvēlieties ar ogļhidrātiem bagātas uzkodas, piemēram, granolas batoniņus vai proteīna batoniņus, vai riekstu un žāvētu augļu maisījumu, kas ir piemērots uzkodām, esot ceļā.