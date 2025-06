Foto: Pixabay

Pārliecība par saviem spēkiem ļaus tev nezaudēt galvu arī šķēršļu priekšā. Horoskopi 25. jūnijam







Auns

Šodien labāk neplāno neko nopietnu vai svarīgu – tev varētu pietrūkt enerģijas, un koncentrēties būs grūti. Ikdienas darbi var šķist nogurdinošāki nekā parasti, tomēr tu ar tiem tiksi galā visai veiksmīgi. Atradīsies cilvēki, kuri vēlēsies tev palīdzēt un piedāvās atbalstu. Sarunas ar draugiem sagādās prieku, tomēr labāk būtu nepieskarties tēmām, kas kādam varētu būt neērtas vai nepatīkamas. Esi piesardzīgs ar naudu – šodien to tērēsi pārsteidzoši vieglprātīgi.

Vērsis

Diena būs sarežģīta. Par sevi atgādinās vecas problēmas, un var parādīties arī jaunas. Tomēr uztraukties nevajadzētu – tu ar visu tiksi galā. Tuvie cilvēki labprāt palīdzēs un atbalstīs tavas idejas. Diena būs piemērota svarīgu jautājumu apspriešanai – gan darba, gan personīgajā dzīvē. Tev būs iespēja uzlabot attiecības ar tiem, ar kuriem agrāk bieži strīdējies. Dienas otrā puse būs labvēlīga mācībām – tu tieksies pēc patiesības un spēsi atrast pareizās atbildes.

Dvīņi

Šodien tu daudz mācīsies. Darbu būs vairāk nekā parasti, un brīžu atelpai gandrīz nebūs. Lai kādus mērķus tu sev izvirzīsi, rīkosies piesardzīgi. Pat sīkumos labāk neriskēt – uzmanība ļaus izvairīties no pārpratumiem un kļūdām. Noderēs agrāk iegūtā pieredze. Nav izslēgts, ka tieši tavu zināšanu dēļ kāds tuvinieks izvairīsies no lielām nepatikšanām.

Vēzis

Diena, visticamāk, nenesīs lielus notikumus, taču atstās patīkamu iespaidu. Tev būs iespēja nodarboties ar to, kas interesē, un pavadīt laiku ar tuviem cilvēkiem. Tomēr nevajadzētu pilnībā aizmirst par ikdienas pienākumiem – visvieglāk tu ar tiem tiksi galā pēcpusdienā. Vakars būs piemērots ģimenes lietām un sirsnīgām sarunām. Daudzi strīdi paliks pagātnē, un tu spēsi pieņemt lēmumus, kas svarīgi jums visiem.

Lauva

Diena būs piemērota pārdomām par nākotni un savu mērķu plānošanai. Tu skaidri redzēsi situāciju un sapratīsi, kas nepieciešams, lai sasniegtu panākumus. Pārliecība par saviem spēkiem ļaus tev nezaudēt galvu arī šķēršļu priekšā. Draugi labprāt atbalstīs tavas idejas, un tu spēsi aizraut arī citus. Pat tie, kuri kādreiz dzirdēja tikai sevi, šodien būs gatavi uzklausīt tavu viedokli. Iespējami patīkami pārsteigumi un negaidītas dāvanas.

Jaunava

Dienas sākumā var rasties nelielas grūtības. Tās nebūs nopietnas, taču var sabojāt garastāvokli. Ja saglabāsi mieru, ātri atradīsi risinājumu. Atceries – pareizās atbildes ne vienmēr atnāk uzreiz. Šodien tev īpaši svarīgi jābūt iejūtīgam pret tuviniekiem – viņi gaidīs tavu atbalstu. Dienas otrā puse būs piemērota sarunām par darbu, finansēm vai īpašuma jautājumiem.

Svari

Diena būs ražīga un interesanta. Tev netrūks enerģijas un centības, lai sasniegtu iecerēto. Daudzi jautājumi atrisināsies ātri, bet, ja nē – tu zināsi, kā rīkoties tālāk. Pārsteidzoši, bet palīdzība var nākt no tiem, no kuriem to vismazāk gaidīsi. Diena būs labvēlīga jaunu paziņu iegūšanai – tev būs viegli iemantot cilvēku uzticību. Iespējams arī romantisks sākums ar potenciāli nozīmīgu nākotni.

Skorpions

Šodien nāksies risināt sarežģītus uzdevumus. Ne visu izdosies paveikt uzreiz – vajadzēs laiku pārdomām un situācijas izvērtēšanai. Tev palīdzēs agrāk iegūtās zināšanas un pieredze, taču citu padomi drīzāk traucēs nekā palīdzēs. Iespējami neplānoti izdevumi, taču par tiem īpaši neuztrauksies – drīz gaidāmi būtiski ieņēmumi. Attiecībās diena sola uzlabojumus un savstarpēju saprašanos.

Strēlnieks

Diena būs spraiga un veiksmīga. Tev būs iespēja īstenot sen iecerēto, atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem un saprast, kā virzīties tālāk. Tu labāk paļausies uz sevi – tā būs vieglāk izvairīties no liekiem skaidrojumiem un diskusijām. Pēcpusdienā iespējamas nelielas domstarpības ģimenē. Tu centīsies izlīdzināt situāciju, taču noskaņojums var nedaudz pasliktināties – uz īsu brīdi.

Mežāzis

Diena būs labvēlīga sarunām un kontaktu atjaunošanai. Nebaidīsies dalīties ar savām idejām – daudzi tās atbalstīs. Iespējams, sazināsies ar seniem draugiem vai paziņām, ar kuriem sen neesi runājis – un atklāsi, ka kopīgo interešu ir kļuvis vēl vairāk. Dienas pirmajā pusē koncentrēsies uz iesākto darbu pabeigšanu, vēlāk – uz jauniem projektiem. Te būs svarīgi nesteigties, jo pirmie soļi izrādīsies izšķiroši.

Ūdensvīrs

Diena būs patīkama un piemērota dažādām aktivitātēm. Tava intuīcija palīdzēs izvēlēties, ar ko sākt un kam pievērst uzmanību. Tu spēsi izprast pagātnes notikumus un skaidrāk saskatīt savas kļūdas un panākumus. Pēcpusdiena būs ideāla sarunām ar tuviniekiem – atradīsies kopīgas tēmas un interesantas nodarbes. Tu varēsi atjaunot attiecības vai izlīgt ar kādu, ar ko biji sastrīdējies.

Zivis

Diena varētu būt izaicinoša komunikācijā. Harmoniju ar citiem, īpaši tuvākajiem, spēsi saglabāt, ja būsi gatavs ieklausīties un piekāpties. Iespējami nelieli finansiāli zaudējumi vai kavēti ienākumi. Centies nesteigsies – īpaši ar pirkumiem. Naudu šodien labāk neaizņemties.

