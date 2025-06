Foto: Reuters / Scanpix / LETA

Sliktas ziņas tiem, kuri baidās lidot! Klimata pārmaiņu dēļ smaga turbulence kļūs vēl biežāka, brīdina zinātnieki







Tas ir viens no lielākajiem pārdzīvojumiem nervoziem ceļotājiem – smaga turbulence lidojuma laikā. Un tagad zinātnieki brīdina, ka tā nākotnē kļūs vēl izteiktāka, pie vainas esot klimata pārmaiņām.

Sidnejas Tehnoloģiju universitātes profesori Lānss M. Leslijs un Miltens Spīrs ir atklājuši saikni starp “negaidītām vēja brāzmām” un globālo sasilšanu. Izmantojot mašīnmācīšanās metodes, viņi secinājuši, ka siltums un mitrums ir galvenie faktori bīstamu vēja brāzmu jeb “lejupvērsto vēja strāvu” (downbursts) rašanās procesā.

Šīs lejupvērstās strāvas var radīt nopietnus riskus lidmašīnām pacelšanās un nolaišanās laikā, izraisot pēkšņu augstuma pieaugumu vai zaudējumu. Ņemot vērā savus atklājumus, pētnieki aicina aviācijas drošības iestādes un aviokompānijas būt īpaši modrām pacelšanās un nolaišanās laikā sasilstošajā pasaulē.

“Šis ir viens no pirmajiem pētījumiem, kas detalizēti apraksta paaugstināto klimata risku aviācijai no pērkona negaisos veidojošām mikrostrāvām,” viņi skaidro rakstā izdevumā The Conversation. “Aviokompānijām un drošības dienestiem jāparedz biežāka un spēcīgāka mikrostrāvu rašanās.”

Lai gan lidošana joprojām tiek uzskatīta par ļoti drošu pārvietošanās veidu, pēdējos mēnešos pieaudzis ziņojumu skaits par ekstremālu turbulenci. Martā pieci pasažieri guva ievainojumus “United Express” reisā, kurš spēcīgas turbulences dēļ bija spiests veikt ārkārtas nolaišanos Teksasā. Jūnijā deviņi cilvēki tika ievainoti “Ryanair” reisā, kur pasažieri un apkalpe palika šokā pēc pēkšņas turbulence, kas lika lidmašīnai veikt ārkārtas nosēšanos.

Līdz šim lielākā daļa pētījumu koncentrējušies uz augstuma turbulencei, piemēram, “skaidra gaisa” (clear air turbulence) riskiem. Taču mazāk pētīta bijusi turbulence zemākos augstumos, ko izraisa lejupvērstās strāvas.

Jaunajā pētījumā, kas publicēts žurnālā “Climate”, zinātnieki izmantoja mašīnmācību, lai identificētu klimata faktorus, kas izraisa šos spēcīgos vēja brāzienus. Rezultāti atklāja, ka paaugstināta siltuma un mitruma koncentrācija ir bīstama kombinācija. “Globālā sasilšana palielina ūdens tvaika daudzumu zemākajā atmosfēras slānī – ar katru grādu sasilšanas gaisā var būt par 7% vairāk mitruma,” viņi skaidro.

Papildu mitrums parasti nāk no sasilušajiem jūras ūdeņiem, iztvaikojot un barojot mākoņus, kas veido negaisus. Tieši šie negaisi rada spēcīgas, pēkšņas vēja izmaiņas zemā augstumā – visbīstamākās pacelšanās un nolaišanās laikā.

Īpaši neaizsargātas pret šīm “mikrostrāvām” ir mazās lidmašīnas ar 4–50 vietām. Un diemžēl, kā brīdina zinātnieki, šīs vēja parādības klimata pārmaiņu dēļ nākotnē kļūs vēl intensīvākas un biežākas.