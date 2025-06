Esi novērojis to kāda sev tuvā rīcībā? “Ja cilvēks sistemātiski dzer katru dienu, tā 100% ir “trešā stadija”” Ieteikt







Vai tiešām Latvijā ir tik izplatīts uzskats, ka, ja cilvēks pa vakariem pēc darba lieto alkoholu, bet no rīta ir uz strīpas un darbā, tad problēmu nav? “Nē, problēma ir! Problēma ir tā, ka viņš pat sevi neapzinās, nav izpratnes – tā 100% ir jau alkoholisma trešā stadija, ja cilvēks dzer sistemātiski katru dienu,” šādu skarbu patiesību TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāja Gunita Gudone, psihoterapijas un atkarību speciāliste.

Reklāma Reklāma

“Ko nozīmē šī stadija? Tas nozīmē, ka cilvēks šādā stadijā var būt gadu vai pat 20 gadus, bet to neviens nezina, kurā brīdī kaut kas var notikt. Tas nav stāsts tikai par veselību, bet par daudzām citām lietām – tur ir runa par sociālām izmaiņām, kā tas ietekmē darbu un sadzīvi; primāri tās attiecības ģimenē,” norāda speciāliste.

Cilvēks, kas ir atkarīgs, imitē ģimenes dzīvi – viņš nav laimīgs un vienkārši eksistē, jo patiesībā ir izveidojies abpusēji kaut kāds izdevīgums. Ja ģimenē ir atkarīgs cilvēks, tur viss ir galīgi šķērsām, brīdina Gudone.

Kāda skatītāja raidījumā atklāja pieredzi no savas dzīves, ka laba draudzene, inteliģenta sieviete, katru vakaru izdzer vismaz vienu vīna pudeli, bet no rīta ir darbā, un viss it kā ir kārtībā. Vai līdzcilvēkiem ir jāuztraucas par šādu faktu, kādi ir pirmie simptomi, ka situācija ir ārpus kontroles?

“Pirmie atslēgas vārdi ir ‘it kā nekas jau nav’, bet atkarīgam cilvēkam nevar pateikt: “Tev ir slikti, tev ir atkarība, ej ārstēties!”” Šis atkarīgais var uzreiz vēl dziļāk iekrist savās nedienās, tāpēc ir ļoti uzmanīgi ar šiem cilvēkiem jārunā, jo atkarīgais pats savu vainu neapzinās – tā ir slimība; un slimnieku slimnīcā ārstē, nevis pārmet, kāpēc tev ir diabēts vai tamlīdzīgi, skaidro Gudone.

Piemēram, var ar atksrīgo neitrāli mēģināt runāt – kas ar tevi notiek, vai viss ir kārtībā, tu sāc slikti izskatīties,” speciāliste atzīst, ka šis cilvēks ir ļoti jāizjūt, lai neaizvainotu.

Vairāk par šo tēmu skaties pievienotajā video.