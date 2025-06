Foto: Pexels

Pozitīvās tendences pieņemsies spēkā. Dienas horoskops 26. jūnijam







Auns

Tu varēsi veidot nākotnes plānus, taču šī diena nebūs piemērota to īstenošanai – pārāk daudz šķēršļu var nostāties ceļā. Toties iegūsi zināšanas un prasmes, kas drīz vien noderēs. Tev viegli būs atcerēties visu jauno un ātri saprast, kā to izmantot. Sarunas ar seniem paziņām sagādās prieku. Draudzīgas attiecības var pāraugt romantiskākās, ja vien tu to vēlēsies un spēsi uzņemties iniciatīvu.

Vērsis

Laba diena. Kaut arī ne viss izdosies uzreiz, tu noteikti atradīsi ceļu uz mērķi, lai kādi arī būtu apstākļi. Tava neatlaidība ļaus gūt panākumus tur, kur citi būs padevušies. Prieks būs arī no draugu sabiedrības – dzirdēsi daudz iedvesmojošu vārdu. Tu spēsi stiprināt ģimenes attiecības, atrisināt neskaidras situācijas, kas iepriekš izraisījušas konfliktus.

Dvīņi

Tu vēlēsies sasniegt savu mērķi par katru cenu, un pūles attaisnosies. Taču ne visiem tas patiks – kāds var apskaust vai pat mēģināt traucēt. Būs svarīgi rūpīgi izvēlēties, kam uzticies. Pirms dalīsies ar idejām vai plāniem, apdomā vēlreiz. Šodiena būs piemērota, lai veidotu nākotnes plānus un apspriestu tos ar tuvākajiem. Tu dzirdēsi vērtīgus padomus, un kāds var arī piedāvāt palīdzību.

Vēzis

Laba diena svarīgu jautājumu risināšanai. Ja spēsi pareizi noteikt prioritātes, tev būs iespēja daudz ko paveikt. Paļaujies uz intuīciju – tā sniegs labākus padomus nekā apkārtējo viedokļi. Vakarpusē varēsi atpūsties, pavadīt patīkamu laiku, atjaunot kontaktus ar sen pazīstamiem cilvēkiem.

Lauva

Šī diena būs piemērota atpūtai, enerģijas atgūšanai un komunikācijai ar cilvēkiem, kuri zina, kā tev sagādāt prieku. Nesteidzies ar nopietniem lēmumiem un ilgtermiņa projektiem – pagaidām labāk tos atlikt. Vari iegādāties ko nelielu – veiksme būs tavā pusē, īpaši, ja gribēsi iepriecināt citus. Ja apmeklēsi jaunas vietas, iespējamas interesantas tikšanās un iespaidīgi kontakti.

Jaunava

Lieliska diena sarunām un dažādu jautājumu apspriešanai. Tu labi sapratīsies ar citiem, spēsi saprast viņus jau no pusvārda. Pastāv iespēja, ka tev izdosies iegūt ietekmīgu cilvēku atbalstu vai atrast sabiedrotos nākotnes iecerēm. Iespējami ienākumi vai veiksmīgi darījumi. Dažiem pat atgriezīs sen aizmirstus parādus. Ar lieliem pirkumiem labāk nesteigties.

Svari

Var šķist, ka viss ir pret tevi, bet tā nav – vienkārši šis nav vislabvēlīgākais brīdis. Drīz viss mainīsies uz labu. Ja vēlēsies dalīties pārdzīvojumos, dari to ar cilvēkiem, kas tevi patiesi saprot un ir atbalstījuši iepriekš. Labāk izvairies no kritiķiem – viņi tevi tikai apbēdinās un sajauks prātu. Ar darba vai finanšu jautājumiem nesteidzies – iespējamas kļūdas.

Skorpions

Ceļā var gadīties šķēršļi, bet tev nav jābaidās – šī būs diena, kad vari gūt pat negaidītus panākumus. Tev pietiks spēka un enerģijas turpināt virzību, arī tad, kad citi jau būtu padevušies. Otrā dienas puse būs saspringtāka – nāksies nodarboties ne tikai ar savām, bet arī citu lietām. Tas var kaitināt, tāpēc centies saglabāt mieru.

Strēlnieks

Finansiāli labvēlīga diena. Iespējami ienākumi, izdevīgi darījumi. Tu spēsi pieņemt pārdomātus lēmumus un izvairīsies no nepārdomātiem izdevumiem. Var parādīties piedāvājumi par darbu vai ilgtermiņa sadarbību. Attiecībās iespējami strīdi, taču tu spēsi no tiem izvairīties un atjaunot sapratni. Iespējama arī izlīgšana ar kādu, ar ko agrāk biji sastrīdējies. Dienas noslēgumā – romantiski pārsteigumi.

Mežāzis

Šodien runāsi daudz vairāk nekā parasti – tev nāksies pārliecināt, paskaidrot un diskutēt. Saglabājot mieru un laipnību, tu izvairīsies no konfliktiem. Iespējami arī nelieli naudas ieņēmumi. Būs piemērots brīdis nelielām investīcijām vai pirkumiem. Tu prasmīgi apiesies ar finansēm un būsi nosvērts – neviens tevi neapmulsinās.

Ūdensvīrs

Laba diena darbam, mācībām un citiem lietderīgiem darbiem. Tu būsi aizrautīgs un mērķtiecīgs, neapstāsies, kamēr nepabeigsi iesākto. Tu spēsi atjaunot attiecības, kas tev agrāk bija svarīgas. Cilvēki, kuri agrāk tev nodarīja pāri, mēģinās labot savu kļūdu. Vakarā iespējamas labas ziņas par kādu no tuvākajiem. Tu varēsi arī atrisināt mājas lietas vai ģimenes domstarpības.

Zivis

Dienas sākumā esi uzmanīgs – iespējamas kļūdas vai nepārdomāti lēmumi. Neuzticies pirmajam iespaidam un pārbaudi visu informāciju. Vēlāk tu jutīsies drošāk un mierīgāk – pozitīvās tendences pieņemsies spēkā. Pēcpusdiena piemērota jaunu lietu uzsākšanai. Tu spēsi pieiet visam radoši, un tas palīdzēs gūt panākumus.

