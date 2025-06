Elīna Gluzunova. Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. "Nopietni? Jūs jokojat, kurš to noorganizēja?" Gluzunoviem draud tūkstošu eiro liels rēķins







Gluzunovu nedienas šovā “Slavenības. Bez filtra” ar pazudušajām īres auto atslēgām turpinās – kamēr Artjoms kopā ar Elīnas draudzenēm meklē atslēgas, viņa sazvana auto nomu.

Taču nomas teiktais šokē Elīnu – ja atslēgas neatradīsies, nāksies šķirties no vairākiem tūkstošiem eiro.

“Šeit esot slikta zona un internets, bet, ja viņiem izdosies atslēgt auto un atslēgas būs iekšā, viss būs ‘kruti’ un mums viņiem ir jāmaksā 300 eiro. Tas ir par kaut kādu atslēgu komplektu, kuru viņi atved,” stāsta Elīna. Nomas darbinieks informējis Elīnu, ka gadījumā, ja atslēgas nav mašīnā, jauna atslēga var izmaksāt aptuveni 1000 eiro, ar programmēšanu sasniedzot pat 1500 eiro.

Aizkadrā Elīna pauž sašutumu par auto nomas rīcību: “Man ir tāda sajūta, ka viņi vienkārši grib pusotru tūkstoti eiro. Man tiešām ir tāda sajūta, ka viņi vispār nav ieinteresēti palīdzēt,” saka Elīna un piebilst, ka viņas telefons slikti ķer zonu operatora dēļ. “Bet, ja es atbraucu šeit un man ir trīs strīpiņas, tad kā tas ir iespējams, ka viņiem nestrādā GPS un viņi nevar atbloķēt mašīnu? Izstāstiet man, kā tas ir iespējams?” jautā Elīna.

Elīnas draudzene uzsver, ka atslēgas ir jāatrod. Savukārt pati Elīna domā, ka atslēgas, iespējams, ir izkritušas, kad viņa likusi citas mantas kabatās. “Tā jau nebūs Elīna, ja viņai nebūs piedzīvojumu,” secina viena no Elīnas draudzenēm. Kopā ar pārējiem viņa izmisīgi meklē atslēgas.

Elīna prāto, vai atslēgas nav izkritušas pa ceļam uz labierīcībām, un Artjoms piedāvājas aiziet pārbaudīt, vai atslēgas nav tualetē. Tikmēr Elīnas draudzenes ierosina vēlreiz pārskatīt visas mantas. “Es nekur citur negāju, es nesaprotu,” norāda Elīna, pārmeklējot kabatas un mantas.

Pēc ilgajiem meklējumiem viena no draudzenēm atrod mašīnas atslēgas maisiņā. Elīna ir šokēta un jautā: “Nopietni? Jūs jokojat, kurš to noorganizēja?” Draudzene uzskaita, ka maisiņā bez atslēgām vēl ir lietusmētelis un zāles. Elīna gan domā, ka kāds no klātesošajiem atslēgas paslēpis maisiņā, tāpēc sāk meklēt vainīgo.

