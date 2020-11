Foto: Unsplash

Problēma, ar kuru tu šodien sastapsies, piepildīs visu tavu dienu… Horoskopi 27.novembrim





Auns

Šodien tev vajadzēs ļoti, ļoti pacensties, lai iegūtu kaut mazu mirklīti miera. Iespējams, nāksies pat būt mazliet rupjam un atteikt kādam, kurš kārtējo reizi kaut ko no tevis gribēs.

Vērsis

Šī diena būs veltīta tieši tavām interesēm. Pat ne tikai tāpēc, ka dažreiz tu vari un drīksti parūpēties par sevi, bet tāpēc, ka šodien tā vienkārši notiks. Tāpat arī – tev ļoti veiksmīgi izdosies palīdzēt citiem.

Dvīņi

Draugi šodien tev pateiks priekšā kādu ļoti interesantu domu un tev tā iepatiksies. Izmēģini to, par ko jūs runājāt!

Vēzis

Šodien tev vajadzētu mazliet atbrīvoties no sava egocentrisma un padomāt par saviem tuviniekiem.

Lauva

Šodien tev var parādīties reta iespēja lietas izdarīt daudz labāk, nekā tu vispār to varētu būt cerējis. Izmanto!

Jaunava

Diena, kad tevi uztvers kā skolotāju – labi tas ir vai ne pārāk – par to jālemj tev pašam. Tomēr tas, ka citi tevi tā uztvers, ir nemainīgi.

Svari

Komfortablāk tu jutīsies, ja būsi attālumā no notikumu “epicentra”. Vienalga, vai runa ir par darbiem, pienākumiem mājās vai darbu.

Skorpions

Tev šodien ir reāla iespēja pārvērst domāšanu par saviem “nedraugiem”. Ja tu viņus uzskatīji par saviem ienaidniekiem un jūsu domas nesakrita, būs ļoti liela iespēja to mainīt. Vai tu to izdarīsi, viss ir atkarīgs no tevis.

Strēlnieks

Problēma, ar kuru tev nāksies sastapties šodien, piepildīs visu tavu dienu – sākot no rīta līdz pat vakaram. Un tev nāksies ar to cīnīties vienatnē.

Mežāzis

Šodien svarīgi būs nevis tas, ko tu zini, bet tas, kā tu šīs zināšanas ieguvi. Otrs, kas tev jāņem vērā – ja tu nevēlies nokļūt baumu epicentrā, neizplati nekādas runas.

Ūdensvīrs

Neļauj šodien sev iespēju krist panikā, “ķert un grābt”. Tā tu pieļausi ļoti daudz kļūdas un krietni pasliktināsi situāciju.

Zivis

Sadarbība ir ļoti nepieciešams veids kā darbā, tā mājās. Tomēr dažkārt ir jāpaliek pie saviem uzskatiem, lai problēmu spētu atrisināt. Šī diena būs tieši tāda.