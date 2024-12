Foto: Pexels

Horoskopi 6. decembrim







Auns

Šī ir lieliska diena, lai veltītu laiku mājai. Iespējams, ka visu dienu tam nevarēsi veltīt, taču vakaru noteikti vari izmantot, lai veiktu nelielas pārmaiņas mājoklī. Tā var būt ģenerāltīrīšana, jauni aizkari, galdauts vai šķīvji – viss, kas iepriecina. Arī saziņa ar tuviniekiem šodien ir svarīga. Neaizmirsti iegādāties torti kopīgai tējas baudīšanai.

Vērsis

Var likties, ka ir pārāk daudz sīku problēmu, taču tu ar tām tiksi galā viegli. Lai sasniegtu mērķus, būs jāpiestrādā. Iepazīšanās var izrādīties nozīmīgas – cilvēki, kurus iepriekš nepazini, sniegs atbalstu un palīdzību. Ar laiku šīs attiecības var pāraugt draudzībā. Iespējams, saņemsi pozitīvas ziņas, kas uzlabos garastāvokli.

Dvīņi

Šodien veiksme pavadīs daudzās ikdienas lietās, un tas radīs pacilātu un optimistisku garastāvokli. Tomēr nepaļaujies pilnībā uz citu solījumiem – ja tos izpildīs, tas būs labi, bet drošāk ir paļauties uz sevi. Tava pārliecināšanas spēja šodien būs spēcīga, tāpēc tu viegli varēsi pārliecināt citus. Ir pienācis laiks pievērsties iepriekš atliktajiem darbiem.

Vēzis

Pastāv iespēja, ka vari kādu nejauši aizvainot. Tāpēc uzmanīgi izvēlies vārdus. Ja tevi pārņem skumjas domas, centies novērst savu uzmanību un domāt par ko pozitīvu. Darbā tevi novērtēs kā uzticamu un strādīgu personu. Vakarā vari sagaidīt jaunumus, kas uzlabos tavu garastāvokli.

Lauva

Šī ir laba diena, lai noteiktu savus nākotnes mērķus. Tomēr pagaidām savus plānus labāk neizpaust pat tuviniekiem – viņi tos var nesaprast. Dienas laikā būs daudz jāstrādā, īpaši tiem, kuriem ir iespēja nopelnīt papildus. Neuztraucies par lietām, kas vēl nav notikušas.

Jaunava

Diena būs pilna ar dažādiem uzdevumiem – gan mājās, gan darbā. Tomēr tu spēsi tikt galā ar visu un pat atradīsi laiku atpūtai. Pieņem draugu un kolēģu ielūgumus. Tavs mīļotais cilvēks var dot vērtīgus padomus, tāpēc droši dalies ar saviem plāniem.

Svari

Šodien tev būs grūti atrast savstarpēju sapratni ar cilvēkiem. Ja jāizskaidro kaut kas darbā vai bērniem – tas var būt sarežģīti. Darbā rīkojies lēni un pārbaudi katru sīkumu, jo iespējamas kļūdas. Atceries savu pieredzi, tā palīdzēs atrast pareizo virzienu.

Skorpions

Iespējams, šodien atradīsi jaunus draugus. Lai to izdarītu, nedrīkst palikt mājās – dodies tur, kur pulcējas cilvēki ar līdzīgām interesēm. Tev būs jārisina negaidīti uzdevumi, un arī ikdienas darbu netrūks. Enerģijas pietiks visam, un intuīcija tev ieteiks, kā rīkoties vislabāk.

Strēlnieks

Tu vari paļauties uz tuviniekiem nopietnu jautājumu risināšanā – viņi palīdzēs gan ar padomu, gan darbiem. Dažas ģimenes lietas vari uzticēt savam mīļotajam cilvēkam, kurš ar tām labi tiks galā. Šodien iespējamas jaunas iepazīšanās un patīkamas tikšanās. Nevilcinies ar darbu – dari to uzreiz, lai rīt nerastos divreiz vairāk uzdevumu.

Mežāzis

Tu būsi apmierināts ar sevi, jo vairākus uzdevumus izdosies veiksmīgi pabeigt. Priekšā var būt jauni sākumi un iespējas. Ja esi ar kādu sastrīdējies, šī ir laba diena, lai salīgtu mieru – un tev paliks uzreiz vieglāk. Atceries respektēt citu cilvēku viedokli.

Ūdensvīrs

Šodien atturies no lielu projektu un ideju uzsākšanas – to realizācija var neiet pēc plāna, un parādīsies negaidīti šķēršļi. Tev nebūs daudz enerģijas sarežģītu uzdevumu veikšanai. Tāpēc pievērsies tam, kas tev padodas vislabāk. Izvairies no cilvēkiem, kas izraisa negatīvas emocijas.

Zivis

Veltī savu laiku tuvākajiem cilvēkiem – mīļotajam, bērniem, vecākiem, draugiem vai radiem. Šodien ir piemērota diena attiecību stiprināšanai, kopīgu interešu meklēšanai, padomu prasīšanai un ziņu apmaiņai. Tev viss izdosies, bet neesi pārāk uzbāzīgs un neuzdod neērtus jautājumus.