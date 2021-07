Saša Barons Koens sūdz tiesā ASV marihuānas veikalu par Borata tēla izmantošanu reklāmā

Foto: AP/SCANPIX/LETA

Britu kinoaktieris Saša Barons Koens iesūdzējis tiesā ASV marihuānas tirdzniecības uzņēmumu, kas savā reklāmas plakātā izmantojis Koena atveidotā kino varoņa Borata tēlu, aktiera pārstāvjiem uzsverot, ka viņš šo narkotisko vielu nekad nav lietojis un uzskata to par “neveselīgu izvēli”.

Koens iesniedzis prasību Masačūsetsā, apsūdzot uzņēmumu “Solar Therapeutics” autortiesību pārkāpšanā un nepatiesā reklāmā.

Reklāmas plakātā līdzās uzņēmuma nosaukumam un sauklim “Tas ir jauki!” Koens redzams Borata tēlā ar īkšķiem uz augšu.

Reklāma izvietota Masačūsetsā šosejas malā.

Borata tēla izmantošanai atļauja nav dota, teikts prasībā.

49 gadus vecais aktieris pats nekad nav lietojis marihuānu un nepiekristu to reklamēt ne par kādu naudu.



Neraugoties uz daudzajām iespējām, aktieris nekad nav reklamējis nevienu produktu ASV vai Lielbritānijā, “bažījoties, ka tas var vājināt viņa kā aktiera un nopietna sociālā aktīvista ticamību”, teikts prasībā, kur arī atgādināts, ka marihuāna daudzos ASV štatos joprojām ir nelegāla.

Koens pieprasa vismaz deviņus miljonus dolāru lielu kompensāciju, kā arī lūdz tiesnesi aizliegt “Solar Therapeutics” izmantot aktiera tēlu.

Jau ziņots, ka pērn neilgi pirms ASV prezidenta vēlēšanām klajā nāca turpinājums 2006.gada filmai (“Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” (“Borats: Amerikas kultūras mācība par labu dižajai Kazahstānai”).

Turpinājuma nosaukums ir šāds: “Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan” (“Borats: Pornogrāfiska mērkaķa dāvana vicepremjeram Mihaelam Pensam par labu nesen sarukušajai Kazahstānas tautai”).

