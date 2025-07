Rīgas pilsētvidē atgriežas interaktīvās vides instalācijas ar jaunām to apdzīvošanas iespējām

FOTO. Rīgas pilsētvidē atgriežas interaktīvās vides instalācijas ar jaunām to apdzīvošanas iespējām Ieteikt







Sākot ar šo nedēļu Rīgas pilsētvidē pakāpeniski atgriežas interaktīvie vides objekti, kurus Rīgas pašvaldība, sadarbībā ar Latvijas un starptautiskiem arhitektiem un māksliniekiem izstrādāja pērn. Atbilstoši ilgtspējīgas mākslas objektu labajai praksei, to izmantošana ir paredzēta vairāku gadu garumā, katru sezonu mainot un variējot objektu funkcionalitāti, vadošo ideju un atrašanās vietu. Starpposmos objektus ir iecerēts izrādīt citu Eiropas valstu lielpilsētās, kuras izrāda interesi par tiem.

Reklāma Reklāma

“Vides instalācijas un mākslas objekti, kas veidoti ilgtspējīgi gan no materiālu viedokļa, gan no paša objekta idejas viedokļa, ir tas virziens, kurā redzam ejam pilsētvides objektus un laikmetīgo mākslu Rīgā. Pērn radītie vides objekti ir veidoti funkcionāli, tos var piemērot dažādām Rīgas apkaimēm un izvietošanas vietām, kā arī “spēlēties” un pielāgot to idejisko vēstījumu. Objekti šogad ir tie paši, kas pērn, bet mainījies to saturs. Tāpat, ņemot vērā pērnā gada pieredzi, esam konsultējušies ar PTAC un ražotājiem, lai novērstu objektu drošības riskus,” par interaktīvo vides instalāciju atgriešanos Rīgas ārtelpā stāsta Jānis Krievkalns, RD Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs.

Kā pirmais Rīgas ārtelpā, Daugavas krastā iepretī Vecrīgai no šodienas ir atgriezies mākslinieka Andra Eglīša un SIA “Savvaļa” tēlniecības objekts “Laika upes liecinieki”. Vides objektu šogad veido septiņas lielformāta skulptūras, kas rada ilūziju par arheoloģiskiem un no upes izskalotiem atradumiem. Šī iemesla dēļ skulptūras ir izvietotas gar Daugavas promenādi un katra no tām ir raksturīga Rīgas iedzīvotāju ikdienas lieta. Šeit redzams kallas zieds, pildspalva, grāmata, cirvis un konfektes, sakta, kūka “Vecrīga” un bundža.

Katrs no objektiem ir ar savu individuālu stāstu – piemēram, bundža aicina domāt par vides aizsardzību, bet grāmatas mērķis ir mudināt uz pašizpausmi. Skulptūru tapšanas procesā īpaša uzmanība pievērsta arī tam, lai interesentiem būtu iespēja mijiedarboties ar objektiem – piemēram, sēžot vai guļot uz tiem. Kā uzsver autors Andris Eglītis, interaktivitāte ir neatņemama šo mākslas darbu sastāvdaļa.

Skulptūras veidotas no ilgtspējīga materiāla – aerobetona, kas jaukts kopā ar dažādiem Latvijas zemes krāsu pigmentiem, iegūstot materiālu, kas vizuāli atgādina smilšakmens klinšu iezi. Šī vides instalācija no šodienas ir izbaudāma Daugavas krastā. Atšķirībā no pērnā gada, instalācijā atpūtas funkcijas tīklā ir nošķirtas no pašām skulptūrām. Rīgas iedzīvotāji un viesi ir aicināti izbaudīt mierīgu upesmalas dzīvi Rīgas pašā centrā, praktiski apdzīvojot šo instalāciju, atpūšoties un baudot mirkli.

Savukārt, jūlija beigās Doma laukumā atvērsies interaktīvā lasītava “Kopā pie Doma”, kas veltīta Latvijas iedzīvotāju lastītpriekam un mīlestībai pret literatūru. Instalāciju veidoja un pielāgoja šī gada koncepcijai Latvijas, Austrijas un Portugāles arhitektu apvienība “Lightfoot”. Interaktīvā lasītava veidota kā vieta, kur ikdienas steigā piestāt un baudīt grāmatu lasīšanu. Grāmatas vides instalācijai nodrošinās Latvijas Nacionālā bibliotēka, un līdz pat oktobra beigām šeit norisināsies grāmatu lasīšanas programma.

Pēdējā pilsētvidē uz ilgāku laika posmu atgriezīsies pērn Līvu laukumā izvietotais torņa formas “Paviljons”. Tas pilsētā atgriezīsies vasaras otrajā pusē, šoreiz kādā no Rīgas apkaimēm un tā atrašanās vieta tiks izziņota īsi pirms tam.

Visas trīs vides instalācijas, kas radītas pērn, šogad ir piedzīvojušas izmaiņas to funkcionalitātē vai atrašanās vietā, notikusi to apkope, papildināšana ar jauniem elementiem, sakārtošana un pilnveide drošības jautājumos. Atkārtotu instalāciju izmantošana padara objektu finansiāli ilgtspējīgus un ļauj tos transportēt un eksponēt citās pilsētās, popularizējot Rīgas vārdu starptautiski.