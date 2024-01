Foto – Fotolia

Sliktas ziņas kaķu mīļotājiem: 12 iemesli, kāpēc tavs mīlulis patiešām ir īsts kretīns







Kaķi, protams, labi izskatās, mīlīgi murrā un ir jauki paņurcāmi, lieliski noder draugu sajūsmināšanai un skatījumu vākšanai sociālajos tīklos, bet patiesībā tie ir diezgan kretīniskas radības, raksta resurss huffingtonpost.co.uk.

Nesāc ienīst šī raksta autorus par zaimošanu, vispirms izlasi! Daži cilvēki vienkārši mīl kaķus, un mēs viņus par to nevainojam. Lai gan, bez šaubām, kaķi ir egoistiski vienaldzīgi pret tavu labklājību un, viņuprāt, tu esi viņu lolojumdzīvnieks, nevis otrādi, bet, ja paskatās uz to skaistuli, sirds lūst!

Kad būsi savu burveklīgo spalvu kamoliņu kārtīgi samīļojis, varbūt varēsi bez sirds pilieniem izlasīt šos faktus, kāpēc, pēc dažu cilvēku domām, kaķi ir pilnīgi kretīni…

Kaķis tevi dzird, bet to neizrāda



Kaķis neapšaubāmi dzird, kad to sauc, un pat atšķir tavu balsi no citu cilvēku balsīm, bet lieta ir vienkārša: kaķim ir vienalga, ko tu gribi. Nesenā izdevumā “Animal Cognition Journal” publicētā pētījumā atklāts, ka kaķi patiešām atpazīst saimnieka balsi, bet tas nebūt nenozīmē, ka uz to reaģēs.

Pētnieki novēroja 20 mājas kaķus astoņu mēnešu garumā, lai noskaidrotu, kā tie atpazīst un reaģē uz cilvēka balss skaņām, saucot tos vārdā.

50 līdz 70 procenti kaķu atpazina saimnieka balss skaņu, pagrozot galvu vai saspicējot ausis. Tomēr tikai 10 procenti patiesi atbildēja uz saukšanu, ņaudot vai pakustinot asti.

Zinātnieki to skaidro ar faktu, ka kaķi nav pietiekami “piejaucēti”, lai klausītu cilvēka pavēlēm, skaidro Tokijas Universtātes zinātnieki. Kaķi vēsturiski bijuši vienpaši, kuri patiesībā “piejaucējušies paši”, kad apstākļi savvaļā kļuvuši pārāk nelabvēlīgi. Tātad kaķis ir kopā ar tevi, lai gūtu savtīgu labumu!

Savukārt, ja kaķis vēlas pievērst tavu uzmanību, viņš to var darīt, piemēram, nogāžot kaut ko no galda. Bet varbūt tas ir tikai veids, kā izklaidēties, un tava iejaukšanās ir nevēlama. Jebkurā gadījumā: tipiski kretīniska uzvedība.

Dažiem kaķiem riebjas vienīgais, kam šis radības der: murcīšana



Kad pētnieki vēlējās noskaidrot, vai kaķi labprātāk dzīvotu mājās kopā ar cilvēkiem un citiem kaķiem vai vienatnē, dzīvnieku uzvedības profesors Linkolnas Universitātē Anglijā, Daniels Milss, atklāja, ka glāstīšana dažiem kaķiem rada stresu.

Milss secināja: kaķi, kas dzīvo mājās kopā ar citiem kaķiem ir mazākā stresā, jo tiem ir vieglāk

izvairīties no saimnieka glāstiem – vienmēr var cerēt, ka tos nāksies pārciest kadam sugasbrālim (arī jauka iezīmīte, vai ne?).

Kad kaķis glaužas gar tevi, tas nenozīmē, ka tu viņam patīc



Laba sajūta, vai ne, kad tas kretīns kaķis beidzot jūtas pietiekami atmaidzis, lai paglaustos gar tevi, bet, iespējams, būsi izbrīnīts, uzzinot, ko tas nozīmē patiesībā: tā kaķis vēlas darīt zināmu, ka esi viņa īpašums!

Kaķis nemeklē fizisku kontaktu, lai pavēstītu, ka tevi mīl, bet to, ka tu esi viņa īpašums, jo tagad uz tevis ir viņa smaciņa. Kaķiem ir pārsteidzoši asa oža, un viņi viens otru pēc tās lieliski atpazīst. Kad kaķis gar tevi glaužas, viņš paziņo citiem kaķiem, ka šī ir viņa teritorija.

Antisociālais kaķis pat nav gudrākais mājas mīlulis



Suņi, iespējams, ir gudrāki nekā kaķi, jo viņi prot draudzēties. Oksfordas Universitātes pētījumā secināts: suņiem kā sabiedriskākiem dzīvniekiem attīstījušās lielākas smadzenes, lai adaptētos socializēšanās kultūras prasībām.

Kaķi, no otras puses, labāk jūtas izolētākā apkārtnē, tāpēc viņu smadzenes laika gaitā nav kļuvušas tik attīstītas. Un, ja tev vēl vajadzīgi vēl kādi pierādījumi tam, ka kaķi neprot draudzēties, paskaties video, kā viņi mēģina iekarot suņu gultiņas vai neļauj suņiem paiet tiem garām.

Kaķa “gaisa buču” tu, visticamāk, pat nepamanīsi



Pat mazliet bailīgi: kaķis tevi sveicina, nesteidzīgi blenžot uz tevi. Šis lēnais “acu uzmetiens” vai “kaķa buča” nozīmē – tas, uz kuru kaķis šādi skatās, viņam patiešām patīk. Tomēr uzmanies: ja tavs kaķis ilgstoši lūr uz tevi, tas var nozīmēt, ka viņš sargā savu teritoriju un tu viņam nepavisam nešķieti tajā vēlams. Tā. Un kā to tagad atšķirt?

Mīlestība pret kaķi var padarīt tevi par draugu joku objektu



Ja esi sieviete un tev ir vairāk nekā divi kaķi, tu vari just, ka citi uz tevi sāk skatīties kā uz “kaķu tantiņu”.

Amerikas Mājas mīluļu produktu asociācijas pētījumā secināts, ka no 463 kaķu īpašniekiem 80 procenti ir sievietes. Citā pētījumā, kurā piedalījās 4500 cilvēki, tikai 11,5 procenti atzina, ka viņi ir tikai “kaķu mīļotāji” (27,7 procenti atzina, ka viņiem vienlīdz patīk kaķi un suņi).

Miljonāriem un topmenedžeriem biežāk ir suņi nekā kaķi. Protams, tas var liecināt, ka kretīniska ir sabiedrība, nevis kaķi. Bet varbūt arī ne.

Ja tu nomirsti vienā telpā ar kaķi, tas nešaubīdamies sāks tevi ēst



Amerikas Tiesu medicīnas ekspertu konferencē 1992. gadā izskanēja šausminošs ziņojums: kāds no dalībniekiem prezentēja atklājumu, ka tad, ja cilvēki, kas dzīvojuši vieni ar saviem mīluļiem, mājās negaidīti nomirst, var paiet vairākas dienas, pirms nāve tiek atklāta. Ēdiena bļodiņas vairs neviens nepiepilda, un dzīvnieki sāk izjust badu. Paies vairākas dienas, un tie sāks ēst saimnieka nedzīvo ķermeni. Tomēr kaķis pagaidīs vien dienu vai divas. Šim fenomenam pat ir nosaukums: “pēcnāves plēsonība”.

Kaķi neizjūt saldu garšu, toties kaifo no slepkavošanas



Ciktāl izpētīts, kaķi ir vienīgie zīdītāji, kuriem nav pietiekami daudz garšas receptoru, lai sajustu saldu garšu. Viņiem trūkst 247 aminoskābju pamatpāru, kas veido gēna Tas1r2 DNS — tas ir svarīgākais gēns, kas izstrādā pareizo proteīnu saldas garšas atšķiršanai.

Turpretī kaķi spēj sagaršot adenzīna trifosfātu (ATP), savienojumu, kas apgādā ar enerģiju katru dzīvu šūnu, un tas nozīmē, ka tiem vairāk interesē citu dzīvnieku nekā saldumu izgaršošana (lasi: dzīva gaļa). Iespējams, ar to var vismaz daļēji izskaidrot kaķu neganto mednieku iedabu.

Izdevumā “Natural Communications Journal” 2013. gada janvārī publicētā rakstā teikts, ka kaķi nogalina 3,7 miljardus putnu un 20,7 miljardus mazāku dzīvnieku, tostarp peļu, kurmju un burunduku, gadā.

Citā pētījumā, kas veikts ASV Džordžijas Universitātē, video kameras tika piestiprinātas 60 kaķiem. Secinājums: viena trešdaļa kaķa dienas paiet nogalinot vai vismaz slepkavības mēģinājumos.

Reizēm kaķi nogalina prieka pēc, bet citeiz viņu mērķis ir atnest tev kādu dāvaniņu. Lai gan reizēm tie patiešām ir nopietni domāti mesli dominantajam kungam, tas var būt arī nicīgs atgādinājums par to, cik gan neveikls mazo radību slepkava esi tu pats.

Tev nākas satīrīt indīgās kaķa kakas



Kaķa tualetes tīrīšana nav tikai ikdienas mājas soļa sastāvdaļa — šis darbiņš var ietekmēt tavas smadzenes un veselību. Tava kaķa fekālijās var būt parazīts Toxoplasma gondii. Nonākot kontaktā ar to, tas retos gadījumos var izraizīt toksoplazmozi. Šai slimībai ir gripai līdzīgi simptomi, bet gadījumos, kad imūnsistēma ir novājināta, iznākums var būt arī letāls.

Toskoplazmozi arī saista ar dažām psihiskām saslimšanām, piemēram, šizofrēniju, depresiju un trauksmi. Mediķi brīdina grūtnieces, lai tās atturētos no kaķa kastītes tīrīšanas, lai nerastos lieki sarežģījumi, līdz pat spontānajam abortam.

Kaķa parazīts var tevi padarīt atkarīgu no kaķiem



Vēl daži biedējoši fakti par Toxoplasma gondii: šis parazīts vairojas tikai kaķu gremošanas traktā. Kad inficējas citas sugas piederīgais, parazīts tiecas nokļūt atpakaļ kaķī, kas nozīmē, ka toksoplazma ir attīstījusi komplicētu sistēmu, ar kuras palīdzību tā pieslēdzas saimniekorganisma smadzenēm, lai palielinātu iespēju, ka to atkal apēdīs kāds kaķis.

Izskanējuši pieņēmumi, ka tas arī varētu būt iemesls, kāpēc parādījies tāds tēls kā “kaķu tante”, kurai ir milzīgs skaits kaķu. Tā kā toksoplazma spēj ietekmēt inficētā cilvēka garīgo stāvokli, dažiem cilvēkiem varētu attīstīties kaislīga, gandrīz apsēstībai līdzīga mīlestība pret kaķiem. Ar toksoplazmu inficētajiem cilvēkiem novērota pat patika pret kaķu urīna smaku. Jā, jā: kādā no pētījumiem atklāts, ka inficētajiem cilvēkiem kaķu urīna smaka likusies “patīkama”.

Kaķi manipulē, liekot lietā murrāšanu



It kā ar visu iepriekš minēto jau nebūtu gana, kaķi arī izmanto murrāšanu, lai tevi vēl vairāk kontrolētu.

Kaķis precīzi zina, ko dara, kad maļ savas dzirnaviņas komeplektā ar augstākas frekvences ieņaudieniem. Viņš ar tevi manipulē! Pētījumos pierādīts, ka smalkā kaķa balstiņa ir ļoti līdzīga bērna raudām. Saseksas universitātes zīdītāju vokālās komunikācijas eksperte Karena Makomba veica vairākus testus ar 50 kaķiem un to saimniekiem, lai noskaidrotu reakciju uz kaķa murrāšanu. Kad no murrāšanas tika izņemta augstās frekvences skaņa, viņa ievēroja, ka saimnieka vēlme atsaukties kaķim ievērojami samazinājās. Gala secinājums: kaķis dramatize un pārspīlē šis skaņas ar mērķi kaut ko dabūt no saimnieka. Parasti tas ir ēdiens. Gards ēdiens.

Kaķis mazgājas, jo domā, ka tu smirdi



Lai gan sava kažoka laizīšana kaķus nomierina, vienmēr atceries, ka svarīgāk kaķim ir savest sevi kārtībā pēc tam, ka desi viņu murcījis – viņš vēlas tikt vaļā no cilvēka smakas.

Un tomēr…



Bet, pat ja kaķi patiešām ir īsti kretīni…

Galu gala nav nekā jaukāka par skaistu, pūkaini kaķēnu!