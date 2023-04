Foto: Pexels

Šodien gaidāma visai veiksmīga diena, bet ar vienu nosacījumu! Horoskopi 30.aprīlim Ieteikt







Auns

Ja tu īsti nezini, ko tu šodien vēlies darīt, tad dari to, ko visu laiku biji atlicis. Tev izdosies salikt punktiņus uz “i”.

Vērsis

Šodien tev vajadzētu nodarboties ar tādām lietām, kuras dara tevi laimīgu. Pie tam – izvēlēties šīs lietas vajadzētu tev pašam, nevis ļauties, lai kāds tevi uz kaut ko pierunā.

Dvīņi

Centies izvairīties no tām lietām, kuras tevī raisa lielu nepatiku. Jo ātrāk tu distancēsies no tā, jo veiksmīgāka izvērtīsies tava diena.

Vēzis

Ja kāds sagaida, ka tu šodien zaudēsi ticību un cerību saviem spēkiem, viņš smagi kļūdās. Šodien tu būsi ļoti mērķtiecīgs, lai nebūtu jāsaka – ietiepīgs.

Lauva

Šī diena būs tā, kuras laikā tev būs daudz un dikti jādomā par finansēm. Iespējams, ka šīs domas būs pozitīvā gaisotnē, bet iespējams, ka ne pārāk…

Jaunava

Tev nāksies izvēlēties, ko un kā darīt un atlikt šīs izvēles tev nesanāks, lai cik ļoti tev gribētos. Saņemies un izdari savas izvēles!

Svari

Tu būsi nedaudz vīlies, negaidīti atklājot to, ka ir kaut kas, ko tu sen jau zināji, un varēji to mainīt, taču kaut kādu apstākļu dēļ, tu to saprati tikai tagad. Nu nekas! Labāk vēlu, nekā nekad!

Skorpions

Tu būsi nedaudz vīlies, negaidīti atrodot sevī atbildes uz sen interesējušiem jautājumiem. Kā izrādīsies, atbildes bija tev tepat – degungalā! Būsi iztērējis daudz laika tās meklējot – saprotams, ka tas tevī radīs vilšanos.

Strēlnieks

Šodien tu varēsi baudīt sava darba augļus. Un tas būs pelnīti, ja vien visu nedēļu tu būsi cītīgi strādājis pie tā, lai tagad varētu nedarīt neko un vienkārši ļauties skaistai atpūtai.

Mežāzis

Saved kārtībā savu domāšanu! Tev gribas izdarīt tik daudz, bet tavā galvā ir tāds haoss! Nekas nesanāks, kamēr nebūsi savedis kārtībā galvu!

Ūdensvīrs

Šodien gaidāma visai veiksmīga diena, bet ar vienu nosacījumu – tu nedrīksti būt pesimists. Ja tāds būsi, veiksme pagriezīs tev muguru.

Zivis

Tu ļoti ātri apvainosies un pat par vismazākajiem niekiem – nebūs ar tevi viegli šodien nevienam. Pat tev pašam!