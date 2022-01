Foto: Shutterstock

Šodien tu vari atļauties darīt to, ko tu vēlies darīt, nevis to, ko no tevis sagaida! Horoskopi 25.janvārim Ieteikt







Auns

Šodien var negaidīti parādīties iespēja labi nopelnīt. Pie tam visai pieklājīgu summu. Centies turēt ausis un acis vaļā, un nepalaist savu iespēju garām.

Vērsis

Šodien tev būs dots lielisks ceļa vējš. Viss, kam tu pieķersies šodien, būs ļoti veiksmīgi un tālejoši. Izdosies arī sen izsapņoti sapņi!

Dvīņi

Parūpējies par savu ceļu pats. Taču tāpat iespējams, ka tas, cik veiksmīgi tev izdosies doties ceļā, nebūs atkarīgs tikai no tevis.

Vēzis

Šodien tu vari atļauties darīt to, ko tu vēlies darīt, nevis to, ko no tevis sagaida. Jebkurā gadījumā – gaidāma lieliska diena!

Lauva

Tev šodien nebūs nepieciešamība kāda kaut ko pierādīt, tomēr, ja tu vēlēsies sasniegt izvirzītos mērķus, nāksies panākt, ka tevi tomēr pamana – īstajā laikā un īstajā vietā.

Jaunava

Tavi varonīgie darbi un centieni šodien būs tik pamanāmi kā vēl nekad agrāk. Un tev ir iespēja ar to panākt ļoti, ļoti daudz!

Svari

Problēma, kas šodien nostāsies tev ceļā, turpināsies līdz pat vakara stundām. Tev nāksies gan ar to cīnīties cēlā vientulībā, jo neviens tev nevēlēsies palīdzēt.

Skorpions

Dievs tevi nav apdalījis – tev ir doti dažādi talanti, kurus izmantot piemērotos apstākļos. Pameklē savā krājumā to, kas tev šodien noderēs ceļā uz mērķi!

Strēlnieks

Šodien tu būsi nenovērtējams palīgs tādiem cilvēkiem, kuri paši sarežģītās situācijās neredz izeju. Tev izdosies to atrast uzreiz.

Mežāzis

Uz dažādām lietām tu skatīsies citām acīm, nekā šīs pašas situācijas redzēs citi. Tas gan nenozīmē, ka tev par to ir jākautrējas vai jāšaubās. Iespējams, ka kļūdās viņi, nevis tu!

Ūdensvīrs

Var gadīties, ka tevi kāds vēro…. Pacenties nedarīt neko tādu, ko varētu vēlāk izmantot pret tevi pašu.

Zivis

Ne viss ir zelts, kas spīd. Bet dažreiz taču spožums šķiet tik vilinošs, vai ne? Šodien pastāv iespēja, ka tu uzkāpsi uz grābekļa. Atkal.