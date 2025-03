Tās “ēd” jūsu naudu, pat tad, kad ir izslēgtas! 8 lietas, kuras noteikti ir jāatvieno no elektrības Ieteikt







Dodoties ilgstoši prom no mājas ir svarīgi ne tikai aizslēgt durvis, bet arī atvienot no elektrības dažas sadzīves ierīces. Tas ne tikai ļaus ietaupīt naudu, bet arī pasargās jūsu mājokli no ugunsbīstamībām.

Eksperti norāda, ka dažas ierīces, sākot no nelielām virtuves ierīcēm līdz spēļu konsolēm, turpina patērēt enerģiju pat tad, kad tās ir izslēgtas. Tas bieži palielina rēķinus par elektroenerģiju.

Ja dodaties prom, pārbaudiet katru istabu un pārliecinieties, ka šie priekšmeti ir atvienoti no rozetes.

Kas vienmēr ir jāatvieno no kontaktligzdas?

Mazā virtuves tehnika

Tiek ziņots, ka galda ierīces patērē elektroenerģiju, kad tās ir pievienotas elektrotīklam, neatkarīgi no tā, vai tās lietojat vai nē. Mazajā virtuves tehnikā ietilpst:

Kafijas automāts,

mikroviļņu krāsns,

fritieris,

blenderis,

elektriskā tējkanna,

tosteris,

mikseris,

multivārāmie katli,

rīsu vārāmais katls,

elektriskās pannas,

virtuves kombains.