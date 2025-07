Kādam britu tūristam nācies saskarties ar šokējošu pārsteigumu – 1000 mārciņu (apmēram 1200 eiro) lielu rēķinu pludmales restorānā Mikonas salā, Grieķijā, pasūtot vien trīs ēdienus, vēsta tabloīds Metro.

Restorāns DK Oyster, kas jau ir slavens ar astronomiskām cenām, par kurām klientus iepriekš nebrīdina pietiekami, atrodas Platis Gialos pludmalē, kas piesaista ceļotājus, kuri meklē “īpašus relaksācijas mirkļus klusā gaisotnē”.

Tomēr apmeklētāji beigu galā spiesti samaksāt tūkstošiem mārciņu par vienkāršiem zivju ēdieniem, un daudzi restorānu nosauc par “pilnīgu krāpšanos”.

Kāda ceļotāja, Džesika L., TripAdvisor platformā rakstīja: “Šeit cenas ir nežēlīgas. Par vienu zivi samaksājām 350 eiro, bet par trim ēdieniem – 1000 eiro.” Viņa turpina: “Tas bija sliktākais piedzīvojums Mikonā, jo pat Scorpions, kas ir viens no labākajiem restorāniem, mums neprasīja tik daudz par vakariņām pieciem cilvēkiem ar uzkodu, pamatēdienu un desertu.”

Cita apmeklētāja, Sū, dalījās ar savu pieredzi: “Darbinieks atnesa papildu dzērienu – nepieteiktu – kā “dāvanu” mūsu četru cilvēku grupai. Tas šķita draudzīgs žests… līdz tas parādījās rēķinā.”

Viens no rēķiniem liecina par 290 eiro summu par nelielu zivju porciju un dzērieniem. Sū piebilda, ka par bezalkoholisko dzērienu viņai nācās maksāt gandrīz 35 mārciņas, bet par dažiem alkoholiskajiem dzērieniem – pat vairāk nekā 400 mārciņas.

Ja vēlaties piedevas, sagatavojieties maksāt 5 mārciņas par kečupu un 20 mārciņas par nelielu kartupeļu frī porciju. Ja izsakāt sūdzības, restorāna īpašnieks mēģina jūs pazemot, liekot domāt, ka vienkārši neesat pietiekami turīgs, lai atļautos šādas cenas.

Restorāna īpašnieks Dimitrios Kalamaras aizstāv savas cenas, lepojoties, ka tās vienkārši pārsniedz dažu apmeklētāju budžetu. Viņš apgalvo, ka TripAdvisor sūdzības ir nepatiesas un aicina klientus pirms pasūtīšanas konsultēties ar menedžeri par cenām, uzskatot, ka būtu “smieklīgi” skaidrot ēdienkarti katram ienākošajam viesim.

Viņš skaidro: “Diemžēl viesmīlības nozarē mēs visi esam saskārušies ar slaveniem “influenceriem”, kuri, tā vietā lai pelnītu, reklamējot produktus un pakalpojumus, spiež uz noteiktiem uzņēmumiem, pieprasot nesamērīgas maksas un pat bezmaksas maltītes.”

Dimitrios turpina: “DK Oyster mēs reklamējamies tā, kā uzskatām par piemērotu mūsu restorānam, un mēs nepadosimies influenceriem.”

DK Oyster in Mykonos Under Fire Again for ‘Extortionate’ Prices https://t.co/CusXf6LUZ0 pic.twitter.com/XDVjhr3ux1

Avoid DK Oyster if in #Mykonos in #Greece, they charge rip off prices

(I thought it nice to warn people)#holiday #vacation

Tourists urged to avoid popular bar which 'charges customers 100 Euro for a beer' https://t.co/VRipbDDDkU

— CozyFeet73💚🤍💜 (@CozyFeet73) June 5, 2025