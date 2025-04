Foto: Pexels

Tava ieguldītā enerģija darbā šodien var atmaksāties. Horoskopi 12. aprīlim







Auns

Ja tev plānos ir kāds brauciens, svarīgas pārrunas vai tikšanās, centies to ieplānot rīta pusē. Šajā laikā tev būs vieglāk atrast kopīgu valodu ar citiem un panākt vienošanos. Pēcpusdienā noskaņojums var pasliktināties – iespējams, jutīsi kādu spiedienu no apkārtējiem vai no situācijas kopumā.

Vērsis

Rīts būs piemērots finanšu jautājumu risināšanai un iepirkumiem. Savukārt dienas otrajā daļā komunikācija var kļūt apgrūtinoša, un iespējami negaidīti apstākļi, kuriem nāksies pielāgoties. Pastāv nesaskaņu risks ar draugiem vai kolēģiem. Šodien labāk izvairies no plašām sabiedriskām pulcēšanās vietām.

Dvīņi

Tev diena var sākties veiksmīgi – būs viegli rast sapratni ar dažādiem cilvēkiem, īpaši ar draugiem un paziņām. Taču pēcpusdienā iespējami sarežģījumi saskarsmē ar priekšniekiem vai cilvēkiem ar augstāku statusu. Ieteicams atturēties no darīšanām ar juridiskiem jautājumiem.

Vēzis

Šodien intuīcija palīdzēs tev tikt galā ar darba pienākumiem. Tomēr vēl nav piemērots brīdis dalīties ar jaunām iecerēm vai idejām. Ziņas no tālienes var radīt vilšanos vai uzlikt tev jaunu atbildības nastu. Iespējams konflikts ar kādu, kura pasaules uzskati atšķiras no tavējiem.

Lauva

Diena piemērota darbam komandā, taču visefektīvāk tas veiksies līdz pusdienlaikam. Vēlāk būs jāiegulda vairāk pūļu, lai panāktu rezultātu. Attiecības ar draugiem vai kolēģiem var mainīties, un tas tev var nepatikt. No svarīgiem finanšu lēmumiem šodien atturies.

Jaunava

Darba jomā iespējami pozitīvi pārsteigumi – iespējams, tev tiks piedāvāts algas pielikums, prēmija vai finansiāls atbalsts no radiniekiem. Pēcpusdienā attiecības ar partneri var kļūt saspringtākas, un vari nonākt situācijā, kur jāuzņemas atbildība. Konflikti nav izslēgti.

Svari

Rīts būs piemērots mācībām, ceļojuma uzsākšanai vai juridisku lietu kārtošanai. Vēlāk pievērs uzmanību savam veselības stāvoklim un neignorē fiziskās pašsajūtas izmaiņas. Varbūt būs jāpalīdz arī kādam tuvam cilvēkam. Darbā iespējama spriedze vai kritika no vadības.

Skorpions

Tava ieguldītā enerģija darbā šodien var atmaksāties – vari iegūt papildus ienākumus vai saņemt prēmiju. Arī partnera vai radinieku finansiālais ieguldījums var palīdzēt. Mīlas dzīvē iespējams saspringums, dažiem var nākties pārtraukt attiecības. Attiecībās ar bērniem centies būt saprotošāks.

Strēlnieks

Šodien vari sajust radošu vai romantisku iedvesmu. Ja vien ir iespēja, nododies saviem hobijiem vai tam, kas sagādā prieku. Ģimenes attiecībās iespējamas nesaprašanās ar partneri, un gados vecāki radinieki var mēģināt uzspiest savu viedokli. Labs brīdis fiziskām aktivitātēm mājas vidē.

Mežāzis

Rīta stundas būs vispiemērotākās mājas un ģimenes jautājumu risināšanai – tas var attiekties gan uz veselību, gan sadzīviskiem vai juridiskiem jautājumiem. Attiecības ar tuvākajiem – brāļiem, māsām vai kaimiņiem – var kļūt saspringtas. Braucienus vai ceļojumu labāk ieplānot agri no rīta.

Ūdensvīrs

Radošās nodarbes, darbs ar bērniem un satura apguve šodien var sagādāt gandarījumu. Arī personīgajā dzīvē vari sagaidīt patīkamus pārsteigumus vai iniciatīvu no mīļotā cilvēka. Seko līdzi savam veselības stāvoklim un nepārpūlies. Dārgus pirkumus šodien labāk atlikt.

Zivis

Atmosfēra mājās var radīt emocionālu spriedzi. Iespējama nepieciešamība uzņemties vairāk nekā parasti vai saskarties ar strīdiem ģimenē. Lai uzlabotu noskaņojumu, dodies iepirkties vai vienkārši pastaigājies. Laba diena sportiskām aktivitātēm – baseins vai fitnesa nodarbības būs tieši laikā.

Foto – Pexels.com