Ukraina pēc haosa pretuzbrukuma sākumā nomainījusi taktiku





Neveiksmes pretuzbrukuma pirmajā posmā likušas Ukrainai mainīt taktiku, teikts publikācijā britu laikrakstā “Financial Times”.

Militārpersonas, ar kurām runājis laikraksts, Ukrainas pretuzbrukuma pirmās dienas raksturojušas kā haosu.

Karavīru virzības gaitā atgadījušies tā dēvētie draudzīgās uguns incidenti, bet centieni uzbrukt pārvērtušies par glābšanas operācijām, kad ukraiņus apturējuši mīnu lauki, prettanku raķetes un krievu helikopteri Ka-52.

Šajā posmā Ukraina zaudējusi piekto daļu NATO nodrošinātā bruņojuma, norāda laikraksts.

Rezultātā Kijiva taktiku mainījusi, un tas, kā apgalvo ukraiņu komandieri, kaujaslaukā ļāvis gūt jūtamus rezultātus.

Tieša uzbrukuma vietā ukraiņu karavīri pārgājuši pie artilērijas masīvas izmantošanas. Ukraiņu artilērija pārspēj krievu ieročus attāluma un precizitātes ziņā.

Tas ļāvis nodrošināt priekšējo grupu pārvietošanos un gūt taktiskus panākumus bez lieliem zaudējumiem.

“Mēs veicam triecienus pretiniekam, tad uzbrūk mūsu kājnieki,” sacīja amerikāņu haubiču M777 baterijas komandieris Viktors.

“Mēs gatavojam apstākļus uzbrukuma vietā, lai mūsu karaspēkam būtu minimāli zaudējumi,” viņš skaidroja.

Par šo stratēģiju Rietumiem ir jautājumi. Visupirms, vai Ukraina spēs turēties pie šīs stratēģijas pietiekami ilgi un vai tai izdosies gūt pietiekamu militāru izrāvienu, lai piespiestu Maskavu sēsties pie sarunu galda.

Pastāv bažas, ka Ukrainas armija pārāk ātri iztērēs artilērijas šāviņu rezerves, savukārt lēnas virzības dēļ krievi var iegūt laiku, lai nostiprinātos un apmācītu svaigus spēkus.

Tomēr īstermiņa perspektīvā šāda taktika ļāvusi samazināt ukraiņu zaudējumus.

Salīdzinot ar pretuzbrukuma pirmajām divām nedēļām, sarukuši Ukrainas dzīvā spēka zaudējumi, sarucis arī bojāto tanku un bruņumašīnu skaits, bet Ukrainai izdevies gūt nelielus, stabilus panākumus, norāda “Financial Times”.

Krievija ar raķetēm apšaudījusi ostu infrastruktūru Odesas apgabalā

Krievijas spēki naktī uz ceturtdienu ar raķetēm apšaudījuši ostu infrastruktūru Odesas apgabalā, ziņo Ukrainas Bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība “Dienvidi”.

Raķetes “Kalibr” tika izšautas no zemūdenes Melnās jūras ūdeņos kritiski mazā augstumā, kas apgrūtināja to atklāšanu. Trāpīts ostas administratīvajai ēkai, kā rezultātā gāja bojā civilais darbinieks, bet vienā no kravu termināļiem bojātas ražošanas iekārtas, teikts pavēlniecības ziņojumā.

Ukrainas Gaisa spēki trešdien paziņoja, ka ir notriekuši 36 spārnotās raķetes, kuras Krievija izšāvusi jaunos uzbrukumos Ukrainai.

Ukrainas spēki pārtvēra trīs raķetes “Kalibr” pirmajā triecienu sērijā pēcpusdienā, kā arī 33 raķetes H-101 un H-555 agrā vakarā.

Pavēlniecība “Dienvidi” prognozē, ka tuvākajā laikā ienaidnieks neatteiksies no kombinēto uzbrukumu taktikas, izmantojot dažādu veidu raķetes un palaižot tās no dažādiem virzieniem. Pavēlniecība atzīmē, ka, iespējams, laikapstākļu nepastāvības dēļ ienaidnieks starp triecieniem ieturēs pauzi, taču nākamās dienas būs visai saspringtas.

Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 244 270 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 244 270 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 590 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 4186 tankus, 8147 bruņutransportierus, 4745 lielgabalus, 698 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 457 zenītartilērijas iekārtas, 315 lidmašīnas, 311 helikopterus, 3996 bezpilota lidaparātus, 1347 spārnotās raķetes, 7229 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 708 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.