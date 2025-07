Plānots, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektiem būs jāiesniedz sliekšņa deklarācijas gadījumos, kad fiziskā persona veiks skaidras naudas iemaksas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 750 eiro vai vairāk, vai skaidras naudas izmaksas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 1500 eiro vai vairāk.

To paredz Finanšu ministrijas (FM) saskaņošanai iesniegtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu.

Grozījumi paredz, ka NILLTPFN subjektiem ziņojums būs jāsniedz arī tad, kad fiziskās personas nosūtīs vai saņems bezkonta skaidras naudas pārvedumu, kura apmērs ir 1000 eiro vai vairāk.

Šie valdības plāni izraisījuši sabiedrības sašutumu, lūk, komentāru izlase no vietnes X. Tur tā lietotāji dod arī padomus, kādas gudras un mazāk atbildes sniegt birokrātiem.

Te nav jautājums "no kurienes ņēmi?", bet gan "kur liksi?" – jo nu mūsdienās par naļiku jau vairs jau reti kurš iepērkas, īpaši jau par lielām summām.

Zin, ja varētu prognozēt vai no kaimiņa nopirkšu svaigi salasītās gailenes vai nē, vai šamas vispàr būs izaugušas – baigi sarežģīti

Jā var izmaksāt, tik grāmatvedim VID atskaitē tagad par to jāieķeksē aile, ka konkrētam darbiniekam izmaksāts skaidrā, pat ja tie ir 10 EUR.

Vid ierēdņi ir drausmīgi slinki. Tev jāpamato, ka strādā un legāli nopelni naudu, maksā nodokļus. Manam paziņam pieprasīja konta izdruku no bankas, kas nepastāv vairs no 2018. gada – vid ierēdne to pat nepapūlējās noskaidrot, ka tāda banka neeksistē 🤷‍♀️

— Anna (@88taustini) July 6, 2025