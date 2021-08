TV personība, producente un režisore Žaklīna Cinovska

Izskatīgo TV personību Žaklīnu Cinovsku nosauc par “vecu grīdas lupatu” Ieteikt







TV režisore un producente Žaklīna Cinovska soctīklā “Facebook” atklāj – no rīta izdarījusi varoņdarbu, ko nebija darījusi vismaz gadus desmit. Izlasīju internetā anonīmos komentārus par sevi!

“Šorīt izdarīju varoņdarbu!! Zvēru, to nebiju darījusi gadus desmit… Es palasīju interneta anonīmos komentārus!! Jeee! Un šai sakarā, gribu pateikt paldies un arī atvainoties! Par ko? Par to beigās.

Kāpēc vispār lasīju komentārus? Man vienkārši radās interese, kā anonīmie tautas pārstāvji uzņēma un ko vispār domā par to TV boksa šovu. Nu, pārsteigumu nebija, viedokļi dalās, kas ir tikai normāli. Bet nenormāli joprojām ir tas, ka lielākā daļa tomēr ir rupjības, jēlības un personīgi aizskārumi. Tāpēc neiesaku nevienam to darīt, arī pati vairs nelasīšu atkal,” – raksta Žaklīna. – “Bet, vai zināt, par kurām rupjībām es sapriecājos? Par tiem, kas mani lamāja un pat nosauca par vecu grīdas lupatu, jo manā iTV taču nekā jauna sen vairs nav! Vecā grīdas lupata nevar neko vairs uztaisīt, ka iTV programmā tikai nepārtrauktie atkārtojumi!?

Hei… mīlīši! Jā!! Diemžēl, bet tā tas ir. Es piekrītu.

Tāpēc vispirms gribu jums pateikt paldies, ka to vispār pamanījāt, jo tas nozīmē, ka Jūs- skatāties! Un otrkārt, atvainoties jums un visiem pārējiem skatītājiem, ka uzslēdzot iTV gaidāt, ko jaunu, bet pagaidām nav.

Atvainojiet, bet pandēmija mūs pilnībā paralizēja. Mēs esam jauns TV un arhīvi, rezerves, kā citiem, vecākiem kanāliem, mums vienkārši vēl nebija paspēti iekrāt. Bet jaunos raidījumus, sākot ar jau pieminēto boksu, ko 2020. martā bijām spiesti pārtraukt un beidzot ar visiem pārējiem jaunajiem raidījumiem, lokdaunā filmēt nekādi nevarējām.

Izklaides raidījumi nav ziņu, vai analītiskie raidījumi, tie maskās, tā kā, ne pārāk izskatītos, ne? Un plus arī visi sponsori un reklāmdevēji atkrita. Līdz ar to, pa šo pusotru gadu, tāpēc arī rādām to, kas ir. Tas lokdauns pat manam kaķim nepatika.

Bet, nu tagad, beidzot atsākam filmēšanas un ceru (ja neiestāsies atkal kāds mutācijas lokdauns, tpu tpu tpu) pavisam drīz, jaunajā sezonā, jums vairs nebūs nevienam jāviļas atkārtojumos.

Bet katrā gadījumā – paldies visiem aizstāvjiem un reālās situācijas izpratējiem. Dažiem te solīju, ka izskaidrošu sīkāk, kas tieši TV ir licence, kas ideja un formāts. Kad, ko var nopirkt oficiāli, bet, kad, kas skaitās speršana, bet, kad- radošā interpretācija. Pagaidām nav sanācis laiks, bet ceru drīz.

Saulains sveicieni visiem!! Arī anonīmajiem rupekļiem. Un arī tiem, kas vēlējās “palīdzēt”, jo redz, es neesot precēta.

Kā krievi teiktu- aduančiki jūs mani!”.