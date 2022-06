Foto: HBO/ publicitātes

VIDEO. 10 jauni aizraujoši seriāli vasaras brīvajiem vakariem Ieteikt







Vasara nāk ne tikai ar visiem saviem kārdinājumiem, pludmalēm, ballītēm un vēlajiem vakariem, kas pāraug agrajos rītos, bet arī ar divkāršotu straumēšanas servisu piedāvājumu mūsu brīvā laika pavadīšanai. Šī vasara solās būt īpaši karsta seriālu lauciņā – “Netflix”, HBO, “Apple TV+”, “Amazon Prime Video” un pat “Disney+” straumēšanas platforma, kas nupat kā ienākusi arī Latvijas tirgū, piedāvā aizraujošu vasaras seriālu programmu. “Kino Kults” un “Samsung” eksperti apkopojuši 10 seriālus, kas padarīs ikviena vasaru krāšņāku.

1. “Obi-Wan Kenobi”

Būtu tikai godīgi sākt ar jaunpienācēju Latvijas straumēšanas servisu saimē, jo beidzot varam legāli (!) un līdz ar visu pārējo pasauli baudīt to, ko “Disney+” iepriekš bija piedāvājis citiem, bet ne mums. Sāksim ar viņu karstāko jaunumu, svaigāko “Zvaigžņu karu” seriālu par varoni, kura atveidotājs Jūens Makgregors savulaik teicis, ka “dalība “Zvaigžņu karos” ir sliktākā kino pieredze, kas man bijusi”. Tomēr gadi iet, dzimst bērni, rodas vēlme pēc komforta, un nu jau Makgregors ar prieku atveido savas karjeras zināmāko varoni Obi-Vanu Kenobi seriālā. Tieši to pašu var attiecināt arī uz Heidenu Kristensenu, kurš atgriežas Anakina Skaivokera/Dārta Veidera lomā. Tikai sešas sērijas, bet kādas!

Seriāla treileris:



2. “Stranger Things” jaunā sezona

Iespējams, šībrīža galvenais seriāls (vismaz “Netflix” platformā noteikti) atgriežas ar ceturto sezonu, kura merkantili sadalīta divās daļās un kura atdzīvinās 80. gadu modi populārajā kultūrā. Fani šo sezonu būs gaidījuši tik ilgi, ka gandrīz jau nogura gaidīt. Ko lai saka – viņu vēlmes ir piepildītas un vēl vairāk, jo katra no deviņām vairāk nekā 30 miljonu ASV dolāru vērtajām sezonas sērijām ir vairāk nekā stundu gara, bet noslēdzošās devītās sērijas garums ir divas ar pusi stundas! Būs ko skatīties līdz 5. sezonas sākumam – autori sola, ka tik ilgas pauzes vairs nebūs.

Seriāla treileris:



3. “The Boys” 3. sezona

“Amazon Prime Video” šovasar atgriežas neprātīgākais, neķītrākais un vienkārši šībrīža interesantākais supervaroņu seriāls “The Boys”, kura autori ir nolēmuši labot visas otrās sezonas kļūdas un jau ar pirmo sēriju uzgriež neprāta līmeni uz, kā mēdz teikt, 11. Trešajā sezonā skatītājus gaida gan iemīļotie (un nīstie) supervaroņi, gan arī jaunas sejas – starp tām īpaši jāizceļ Džensena Eklsa (“Supernatural” fani uzgavilē) atveidotais “Soldier Boy”. Ja jums derdzas supervaroņi, jums patiks “The Boys” – jo viņiem arī derdzas supervaroņi!

Seriāla treileris:



4. “Ms. Marvel”

Ko tieši jaunu var pateikt “Marvel” filmu pasaulē, kura jau sen ir kļuvusi par lielā ekrāna seriālu (aktuālais ceturtais “Tors” būs 29. filma)? Izrādās – var, turklāt kā vēl! Mēs jau esam pieraduši pie tā, ka “Marvel” filmas un nu jau arī seriāli brīvi spēlējas ar žanriem savā supervaroņu smilškastē, tādēļ – sagaidām tīņu komēdiju. Kamala Kana ir vienkārša pusaudze no Ņūdžersijas, kuras lielākais elks ir Kapteine Mārvela. Interesantu sakritību rezultātā meitene iegūst pati savas superspējas, bet… skola, eksāmeni un tas smukais čalis no paralēlklases! Protams, ar “Marvel” cienīgu supervaroņu filmas budžetu – bez satraukumiem, būs arī pasaules glābšana un pārējais.

Seriāla treileris:



5. “For All Mankind” 3. sezona

Savu trešo sezonu skatītājiem piedāvā arī viens no “Apple TV+” flagmaņiem, zinātniskās fantastikas seriāls “For All Mankind”. Ja nu piemirsāt, tad tas darbojas žanrā “alternatīvā vēsture” un stāsta par to, kā būtu, ja… ja PSRS kā pirmā savulaik būtu nokļuvusi uz Mēness. NASA negaidīja šādu notikumu pavērsienu, un nu jau trīs sezonas mēs varam vērot “space race” alternatīvo ceļu, kur trešā sezona aizlidinās mūs uz Marsu. Seriāla veidotājs ir Ronalds D. Mūrs, kurš dāvāja mums “Star Trek”, “Battlestar Galactica” un arī “Outlander”, tādēļ fantastika šeit visai labi iet kopā ar varoņu emocijām.

Seriāla treileris:



6. “Irma Vep”

Starp visiem grāvējiem, supervaroņiem un zvaigžņu kariem neaizmirsīsim, ka vislielāko slavu HBO nesa tieši cilvēcīgi, personīgi stāsti. Tādēļ sagaidām “Irma Vep”, servisa jauno un intriģējošo darbu ar franču ciltsrakstiem un uz ekrāniem sen neredzēto Alīsiju Vikanderi galvenajā lomā. Un, protams, par kino industrijas tumšo pusi! Mira ir dzīvē vīlusies Holivudas kinozvaigzne, kura dodas uz Franciju, lai atveidotu Irmu Vepu mēmās filmas “Les Vampires” rīmeikā. Ātri vien Mira un Irma saplūst vienā veselā, bet seriāla pirmizrāde notika, protams, šī gada Kannu kinofestivālā. Smalki, jutekliski, estētiski un ļoti franciski!

Seriāla treileris:



7. “Man vs Bee”

Tieši uz Jāņiem pie mums atgriezīsies daudzu skatītāju paaudžu iemīļotais Misters Bīns jeb Rovans Atkinsons. Šoreiz aktieris ir pārdevis dvēseli “Netflix” (kuri ļoti labi saprot iepriekšējo teikumu) un atveidos būtībā to pašu savu personāžu, kurš iesaistās nežēlīgā cīņā ar… dārza biti. Un Atkinsons, būdams fiziskās komēdijas guru, izspiedīs maksimālo no šī ārkārtīgi vienkāršā, bet visiem saprotamā koncepta. To, vai mūs gaida jauns “Misters Bīns”, rādīs laiks, taču pretstatā “Stranger Things”, šeit sērijas būs knapi padsmit minūtes garas – un tas ir lieliski!

Seriāla treileris:



8. “The Terminal List”

Šķiet, katrs straumēšanas serviss pamazām atrod savu nišu, ko pilnīgi droši var teikt par “Amazon Prime Video” – nepretenciozi, bet ārkārtīgi izklaidējoši un ļoti, ļoti populāri “vienkāršo cilvēku” detektīvi un trillerseriāli “Reacher” un “Jack Ryan” ir servisa topu augšgalos. Drīz tiem pievienosies vēl viens skarbs vīrs aktiera Krisa Prata atveidojumā, kurš arī risinās problēmas ar dūrēm un ieročiem seriālā “The Terminal List” par specvienībām un sazvērestībām. Balstīts uz Džeka Karra romāna ar tāda paša nosaukumu.

Seriāla treileris:



9. “Black Bird”

Savu nišu ir atradis arī “Apple TV+”, un tie ir prestiži, bieži vien īpaši dramatiski seriāli (arī filmas) ar atzītiem aktieriem galvenajās lomās un ne mazāk atzītiem veidotājiem kameras otrā pusē. Rakstnieka Denisa Leheina (“Mystic River”, “Shutter Island”, “Gone Baby Gone”) scenārijs vēsta par noziegumu un sodu, cietumu un vēl skarbāku cietumu, kurā nokļūst Tārona Edžertona varonis. Viņa vienošanās ar prokuroru paredz, ka viņš iegūs pierādījumus par sava kameras biedra, sērijveida slepkavas, šaušalīgajiem noziegumiem. Bet tie vispirms ir jādzird… Šīsvasaras prestižais seriāls.

Seriāla treileris:



10. “She-Hulk: Attorney at Law”

Vismaz mazajos ekrānos vasara noteikti pieder daiļā dzimuma supervaronēm – vispirms “Ms. Marvel”, bet jau augustā sagaidām “She-Hulk”! Ja šis liekas smieklīgi, tad viss ir pareizi – tā būs supervaroņu komēdija, kura atsauksies uz visiem jums zināmajiem juristu un advokātu seriāliem ar “Aliju Makbīlu” priekšgalā. Kad Brūsa Bannera radiniecei Dženiferai ir nepieciešama asins pārliešana, jūs varat iedomāties, kas notiek, – un nu jau mums ir divi Halki “Marvel” kino/seriālu pasaulē. Kamēr viens ir Atriebējs, Dženifera turpina savas ikdienas gaitas kā veiksmīga juriste… Bet šis, protams, ir supervaroņu seriāls, tādēļ bez pasaules glābšanas neiztiks!

Seriāla treileris: