“If Beale Street Could Talk” Foto: CAPITAL PICTURES/ SCANPIX/ LETA

VIDEO: 5 smeldzīgas, neparastas un aizkustinošas filmas par īstu mīlestību Ieteikt 13







Lai kāda tā arī nebūtu – sarežģīta, skaista, nepieejama – mīlestība vienmēr pārvar robežas. Pat visaugstākos mūrus. Stāsti par mīlestību kino ir dažādi, gluži tāpat, cik dažādi tie ir arī reālajā dzīvē.

Lūk, 5 aizkustinoši, bet mazliet neparasti stāsti kinofilmās par mīlestību un attiecībām, ko noskatīties Valentīndienas vakarā, ja šo vakaru pavadīsiet mājās:

1. “Ja vien Bīla Strīta varētu runāt” (If Beale Street Could Talk, 2018)

Viņu attiecības līdzinājās pasakai: mīlestība no pirmā acu skatiena, romantiskas tikšanās, kaislīgas naktis. Rūpes un idille pārpildīja viņu abu dzīvi, kamēr notika kaut kas šausmīgs: viņu apvainoja noziegumā, kuru viņš nav izdarījis. Viņam piesprieda cietumsodu, bet viņa uzzināja, ka gaida bērniņu. Viss, kas viņiem palika – tikšanās reizi mēnesī un ticība mīlestībai.

Video treileris:



2. “Viņš un viņa” (Monsieur et Madame Adelman, 2017)

Kādā bārā satiekas viņš un viņa. Viņš – ambiciozs un egoistisks rakstnieks, kas necieš ne gramu kritikas. Viņa – literatūras eksperte un burvīga sieviete, kas uzņēmusies lasīt viņa tekstus, pat nepajautājot viņa paša viedokli par to. Šī iepazīšanās un pirmā viņu kopīgā nakts paiet, maigi sakot, pavisam ne tā kā plānots. Taču šī pāra stāsts turpmākajos gados liks smaidīt, apbrīnot un raudāt.

Video treileris:



3. “Lobsters” (The Lobster, 2015)

Deivids ir viens no miljons vientuļajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Un viņš ir viens no tiem vientuļnieku tūkstošiem, kas dodas uz speciālu viesnīcu. Tur viņam ir 45 dienas laika, lai viņš atrastu sev otro pusīti. Ar laiku viņš saprot, ka viņš to nespēs izdarīt, un aizbēg. Pārsteidzoši, ka tieši to “vienīgo” viņš satiek tādu pašu, kā viņš – kā bēgli!

Video treileris:



4. “Sauc mani savā vārdā” (Call Me by Your Name, 2017)

17 gadus vecais Elio pavada savas pēdējās skolnieka brīvdienas vecākiem piederošajā villā Itālijā. Viņam priekšā – vairāku mēnešu atpūta, kuras laikā viņš lasīs grāmatas un dosies uz mežonīgām ballītēm. Taču, šķiet, ka jaunietim patiesībā tas viss neinteresē. Negaidīti viņa dzīvē parādās kāds jauns vīrietis Olivers. Viņš jaunajam cilvēkam atklāj, kas ir mīlestība, kaislība, greizsirdība – to visu, par ko jaunais puisis nav pat nojautis. Tomēr, vai viņu jūtas būs abpusējas?

Video treileris:



5. “Vaina ir zvaigznēs” (The Fault in Our Stars, 2014)

Uz nāvi slimo atbalsta grupā ar vēzi slimā Heizela satiek Ogustu. Puisis iemīlas meitene no pirmā acu skatiena, taču viņa nesteidzas atklāt viņam savas jūtas. Ar katru dienu viņš aizvien vairāk viņai pierāda, ka ir mīlestības cienīgs un vēlas būt ar viņu kopā. Jā, un arī Heizela sāk apzināties, ka ir iemīlējusies. Tomēr viņa uzskata, ka iemīlēties cilvēkā, kurš tāpat drīz mirs, nav “prātīgi”.

Video treileris: