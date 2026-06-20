VIDEO. Iedvesma saulgriežu dekoram: vienkāršs veids, kā pļavas ziedus pārvērst gaisīgā un smaržīgā virpulī 0
Vasaras saulgriežu un Līgo svētku gaidīšana ikvienā mājā ienes īpašu noskaņu. Tas ir laiks, kad gribas ne tikai uzpost sētu, bet arī ienest ikdienā pļavas smaržu un dabas autentisko skaistumu. Lai radītu maģisku un estētisku gaisotni, nav jātērē lieli līdzekļi vai jāpērk mākslīgi rotājumi – visu nepieciešamo svētku dekoram var atrast tepat pļavā un piemājas dārzā.
Sociālajos tīklos lielu atsaucību un dabas mīļotāju sajūsmu guvis kāds video, kurā soli pa solim parādīta ģeniāli vienkārša, bet neizsakāmi krāšņa ideja dārza, balkona vai terases dekorēšanai.
Izmantojot lokanu efejas stīgu (vai jebkuru citu lokanu zaru), kas satīta glītā aplī un nostiprināta ar floristikas stieplīti, tiek izveidots dekorācijas pamats.
Pēc tam šajā zaļajā aplī blīvi un rūpīgi tiek iesieti pļavas ziedi, piemēram, kumelītes un košās rudzu puķes, veidojot krāšņu, nokarenu ziedu virpuli.
Šāds pašu rokām darināts rotājums, iekarināts ābeles zarā, virs pusdienu galda vai mājas priekšnamā, ne tikai priecēs acis ar savu eleganci, bet arī vēdīs īstu vasaras smaržu.
Video autore dalās arī ar praktisku padomu – kad svētki aizvadīti un dekorācija savu laiku nokalpojusi, izmantotos pļavas ziedus var vienkārši izžāvēt un vēlāk ziemas vakaros baudīt pašu lasītu, aromātisku zāļu tēju.