FOTO. Augustā Rīgas ostā dominēs luksusa un ekspedīciju kruīzu kuģi 0
Augustā ostā piestās 18 kruīza kuģi, atvedot uz Rīgu ap 25 tūkstošiem pasažieru. Šobrīd sezonas ietvaros (līdz jūlija beigām) Rīgu ar kruīza kuģiem kopā apmeklējuši jau 90 tūkstoši ārvalstu tūristu, visvairāk no Vācijas, ASV, Apvienotās Karalistes un Somijas. Augustā Rīgas ostā pieteiktas arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes, tādējādi stiprinot Rīgas vārdu premuim klases jūras kruīzu ekskursiju kartē.
Vairāki kuģi mēneša laikā Rīgā viesosies atkārtoti, bet piecās dienās – 10., 11., 16., 19. un 30. augustā – ostā vienlaikus piestās divi kruīza kuģi. Mēneša lielākais kruīza kuģis būs Sapphire Princess (115 875 GT), savukārt izmēru ziņā mazākais – ekspedīciju kuģis Clio (3 504 GT).
Arī augustā visplašāk pārstāvētas būs ASV kruīzu kompānijas – Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises un Grand Circle Cruise Line, šo līniju kuģus ostā redzēsim visbiežāk.
Šajā mēnesī Rīgas ostā pirmoreiz piestās trīs jaunākās paaudzes luksusa un ekspedīciju kruīza kuģi – Scenic Eclipse II, Seven Seas Grandeur un Explora III.
16. augustā pirmo reizi ieradīsies Scenic Eclipse II – viens no pasaulē modernākajiem luksusa ekspedīciju kruīza kuģiem. To dēvē par Discovery Yacht jeb atklājumu jahtu, jo kuģis apvieno pieczvaigžņu viesnīcas komfortu ar iespējām sasniegt vietas, kur lielie kruīza kuģi nevar piestāt. Kuģis ekspluatācijā nodots 2023. gadā, tas ir 168 metrus garš un uzņem līdz 228 pasažieriem.
27. augustā Rīgas ostā pirmoreiz piestās Seven Seas Grandeur – jaunākais Regent Seven Seas Cruises flotes kuģis, kas tiek uzskatīts par vienu no greznākajiem okeāna kruīza kuģiem pasaulē. Tas ekspluatācijā nodots 2023. gada nogalē un izceļas ar īpaši augstu servisa līmeni – kuģis var uzņemt ne vairāk kā 744 pasažierus, kurus apkalpo 548 apkalpes locekļi, un visi 372 apartamenti aprīkoti ar privātiem balkoniem.
Savukārt 30. augustā Rīgas ostā pirmo reizi ienāks Explora III – jaunākais Explora Journeys luksusa kruīza kuģis, kas ekspluatācijā nodots tikai šā gada jūlijā. Tas ir pirmais šīs kruīzu kompānijas kuģis, kas darbojas ar sašķidrināto dabasgāzi (LNG), ievērojami samazinot emisijas salīdzinājumā ar tradicionālo kuģu degvielu. 268 metrus garais kuģis uzņem līdz 900 pasažieriem, un visi apartamenti aprīkoti ar privātu terasi.
Pasaules kruīzu industrijā pieprasījums pēc luksusa un ekspedīciju kruīziem turpina pieaugt. Ceļotāji arvien biežāk izvēlas izmēra ziņā nelielus kuģus, personalizētāku apkalpošanu un maršrutus, kas ved uz līdz šim mazāk zināmiem
galamērķiem un/vai ostām, kurās lielie kruīza kuģi nevar piestāt. Vienlaikus kruīzu kompānijas aktīvi papildina flotes tieši ar jaunas paaudzes premium un ekspedīciju kuģiem, padarot šo segmentu par vienu no straujāk augošajiem kruīzu tirgū. Šādu kruīzu piesaiste ir arī viens no Rīgas ostas kruīzu attīstības stratēģiskajiem virzieniem.
Šosezon Rīgas ostā uzņemti jau 55 kruīza kuģi, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kruīza tūrisma attīstība galvaspilsētā ir Rīgas brīvostas pārvaldes mērķtiecīga ilgtermiņa darba rezultāts, ko tā īsteno kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru un sadarbības partneriem, starptautiski popularizējot Rīgu kā pievilcīgu kruīzu galamērķi Baltijas jūrā.