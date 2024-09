Dziedātāja Elīna Gluzunova. Foto: Laura Strautiņa/ Elīnas Gluzunovas privātais arhīvs.

VIDEO. “Nu stāsti!” Gluzunova pirmo reizi bērnu tēvam kameru priekšā skaidrojas par krāpšanu Ieteikt







“Es visu zinu!” – iznākot no apcietinājuma, Elīnas Gluzunovas dzīvesbiedrs sāk viņu izjautāt par sānsoli ar Endziņu

Elīnas Gluzunovas bērnu tēvs un dzīvesbiedrs Artjoms pēc divu mēnešu būšanas apcietinājumā no tā ir atbrīvots.

Reklāma Reklāma

Beidzot ir pienākusi nepatīkamākā daļa abu attiecībās – raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Artjoms atklāj, ka ir visu zinājis par Elīnas sānsoli un nu grib dzirdēt “viņas versiju” par notikušo.

Artjoms ir tiešs un bez vilcināšanās Elīnai jautā: “Nu, stāsti, bļin, kas ir noticis visā šajā laikā, ja neskaita to, ko es jau zinu?” Kamēr Elīna cenšas saprast, ko tieši viņš ir dzirdējis, Artjoms skaidri liek manīt, ka par visu ir lietas kursā: “Es zinu visu, vienkārši gribēju to dzirdēt no tevis.”

“Kamēr tu biji prom, ne pašā sākumā, bet mēnesi pēc tam, es sāku tikties ar tavu paziņu. Sākumā tas vairāk bija kā piedāvājums palīdzēt no viņa puses, bet tad viņš sāka mani visur kur aicināt. Varētu savā ziņā teikt, ka mēs bijām kopā..” savu stāsta versiju atklāj Elīna.

Kas par to sakāms Artjomam? Skaties video!