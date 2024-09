VIDEO. “Pēc tumsas var nākt gaisma, tāpēc ļauj tai spīdēt spoži!” Keita Midltone aizkustinošā video atklāj iepriecinošas ziņas par savu veselību Ieteikt







Šodien Velsas princese Keita Midltone aizkustinājusi teju katru savu fanu un sabiedrības locekli, kas seko līdzi viņas veselības stāvoklim. Viņai ir brīnišķīgas ziņas – ķīmijterapija ir beigusies, un tagad viņa koncentrējas uz to, lai būtu pavisam brīva no vēža. Par to viņa paziņojusi sirsnīgā ģimenes video.

Keita sacīja, ka ir ļoti pateicīga par saņemto atbalstu, un solīja būt atbalsts tiem, kuri joprojām turpina cīņu ar šo smago slimību.

Emocionālajā video viņa dalās ar pieredzēto, sajūtām un atklāsmēm: “Tā kā vasara tuvojas beigām, es nevaru jums izteikt, kāds atvieglojums ir beigt ķīmijterapijas kursu. Pēdējie deviņi mēneši mums kā ģimenei ir bijuši neticami smagi. Dzīve, kā jūs zināt, var mainīties vienā mirklī, un mums bija jāatrod veids, kā orientēties vētrainos ūdeņos un nezināmos ceļos.

Šis ceļojums ir sarežģīts, biedējošs un neparedzams ikvienam, īpaši pašiem tuvākajiem.

Tas liek jums stāties aci pret aci ar savām vājākajām vietām veidā, kādu jūs nekad iepriekš neesat varējis iedomāties, un līdz ar to paver jaunu skatījumu uz visu.

Šis laiks lika Viljamam un man aizdomāties un būt pateicīgiem par vienkāršajām, bet svarīgajām lietām dzīvē, kuras tik daudzi no mums bieži uzskata par pašsaprotamām. Vienkārši mīlēt un būt mīlētiem.”

Keita arī pastāstīja, ka tagad viņa darīs visu, ko var, lai uzvarētu cīņu ar vēzi, jo ceļš uz atveseļošanos joprojām esot garš. Taču viņa sacīja, ka ar nepacietību gaida, kad tuvākajos mēnešos varēs atgriezties darbā un uzņemties vēl dažas publiskas saistības.

Keita sacīja: “Neskatoties uz visu iepriekš notikušo, es ieeju šajā jaunajā atveseļošanās posmā ar jaunu cerības sajūtu un spēju novērtēt dzīvi. Mēs ar Viljamu esam ļoti pateicīgi par atbalstu, ko esam saņēmuši, un esam smēlušies lielu spēku no visiem, kas mums palīdz šajā laikā. (..)”

Visiem tiem, kuri turpina ārstēties no vēža, viņa veltījusi īpaši aizkustinošus vārdus: “Es palieku ar jums, plecu pie pleca, roku rokā. Pēc tumsas var nākt gaisma, tāpēc ļauj tai spīdēt spoži.”

