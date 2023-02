Foto: Shutterstock

Visam dzīvē ir jēga, bet dažreiz to ir grūti ieraudzīt uzreiz! Horoskopi 20.februārim Ieteikt







Auns

Ja šodien, šķiet, ka nekur un nekā neveicas, tas nav tāpēc, ka esi muļķīgs, bet gan tāpēc, ka mēģini atrisināt problēmas, kurām īsti nav atrisinājuma.

Vērsis

Ja šodien kāds emocionāli reaģē uz kaut ko no tevis teiktā, tad, iespējams, mājienu vajadzētu ņemt vērā un izvairīties no sāpīgiem tematiem. Pretējā gadījumā – strīdi būs lieli un nav teikts, ka iznākums būs tev patīkams.

Dvīņi

Zvaigznes šodien ietekmēs tavus pienākumus un mazliet tavu uztveri. Lai viss notiktu tā, kā tu esi iecerējis, tev ir nepieciešama pacietība un vēss prāts.

Vēzis

Ja tu šodien mēģināsi ierobežot kāda cita brīvību, galu galā, tas nāks atpakaļ. Jebkurā gadījumā – labāk ir dot, nekā atņemt.

Lauva

Visam dzīvē ir jēga, bet dažreiz to ir grūti ieraudzīt uzreiz. Esi vienkārši mazliet pacietīgāks. Tu šodien arī vari nesaņemt to, ko gaidīji, taču tas nebūt nenozīmē, ka tu nesaņemsi to vispār.

Jaunava

Ja tu vēlies doties pasaulē un to izbaudīt, neliedz to sev. Apstākļu maiņa sniegs tev vispārēju labumu, un turpmākajā diennaktī tas pat varētu radīt darba vai finansiāla rakstura iespējas, kuras citādāk tu būtu palaidis garām.

Svari

Vērs uzmanību uz konkrētu situāciju un iemācies no tās tik daudz, cik vien vari. Saskaņā ar zvaigžņu prognozēm – jo vairāk tu zināsi par notiekošo, jo labākā situācijā atradīsies.

Skorpions

Veic apzinātu lēmumu doties līdz ar straumi un nedomā par to kā sakāvi, ja tev bija jāmaina savi plāni pašā pēdējā brīdi. Šodienas notikumiem var nebūt konkrēta iemesla, tāpēc neļauj tiem tevi traucēt.

Strēlnieks

Tu vari justies tā, it kā šobrīd stāvētu uz vietas, kaut gan, ja paskatās vērīgāk, tu veic manāmu progresu – tikai kaut kādu iemeslu dēļ tu vēl to pats nemani. Bet drīz tas notiks!

Mežāzis

Tu varbūt arī zini, kas vainas tavai šīs dienas situācijai, bet pagaidām tev nav iespēju kaut ko darīt lietas labā. Vislabākais, ko tu vari izdarīt – vienkārši nogaidi.

Ūdensvīrs

Tavs prāts var būt jaunu ideju pilns, bet kāda no tām jēga, ja tu tās nespēj salikt kopā lielākā un plānā, kas darbojas? Ja tu tikai sapņo, nekas nesanāks!

Zivis

Kāds, kuru kādu laiku tu neesi saticis, šodien atgriezīsies tavā dzīvē. Šī tikšanās ietekmēs tevi un tavas jūtas. Tikai neaizraujies! Nav zināms, uz cik ilgu laiku viņš būs te.