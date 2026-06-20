Zāles pļaušanas roboti ne vienmēr atvieglo dzīvi- tepat, Latvijā, viens no tādiem saimniekam radījis 14 000 eiro zaudējumus 6
Zāles pļaušanas roboti Latvijā arvien biežāk ienāk privātmāju pagalmos un vasarnīcu teritorijās. Tie saimniekiem būtiski atvieglo ikdienu — zāliens tiek uzturēts kārtībā bez regulāras pašrocīgas pļaušanas, un brīvo laiku iespējams veltīt kam citam. Taču, kā izrādās, šie ērtie palīgi reizēm var sagādāt arī nepatikšanas.
Apdrošināšanas sabiedrība dalījusies ar vairākiem gadījumiem, kas parāda — arī šķietami nekaitīgs zāles pļaušanas robots var kļūt par zaudējumu iemeslu, ja tas sabojā svešu mantu, tiek nozagts vai negaidīti nonāk tur, kur tam nemaz nevajadzētu būt.
If Apdrošināšanas pieredzē fiksēti vairāki gadījumi, kuros automatizētie zāles pļāvēji nonākuši netipiskās vai grūti prognozējamās situācijās. Viens no nesenākajiem pieteikumiem saistīts ar robotu, kas tika uzstādīts dārzā netālu no dīķa. Nezināmu apstākļu dēļ ierīce šķērsojusi perimetra vadu un iebraukusi ūdenī. Par notikušo īpašnieki uzzinājuši no kaimiņiem, kuri ierīci izcēluši no dīķa. Pēc incidenta tas tika nogādāts servisa centrā, un kopējie zaudējumi šajā gadījumā sasniedz 3000 eiro.
“Līdzīgi gadījumi apdrošināšanas praksē nav retums. Ir bijušas situācijas, kad robots ticis nejauši sabojāts, uzbraucot tam ar automašīnu, kā arī gadījumi, kad tas nozagts no īpašuma teritorijas. Atsevišķos pieteikumos bojājumus izraisījis elektrības pārspriegums, kas rezultējies ar būtisku ierīces bojājumu un atlīdzību 14 000 eiro apmērā,” stāsta If Apdrošināšanas īpašuma atlīdzību regulētāja Iveta Briede.
Tāpat ir fiksēti gadījumi, kad robotu darbību un drošību ietekmējuši dabas apstākļi. Negaisa laikā krītoši koki vai zari ir radījuši bojājumus, savukārt spēcīgu lietavu laikā atsevišķas ierīces ir applūdušas un kļuvušas nelietojamas. Šādi notikumi īpaši raksturīgi vasaras sezonā, kad laikapstākļi var mainīties strauji un neprognozējami.
Kopumā atlīdzību apjoms par robotizēto zāles pļāvēju bojājumiem visbiežāk ir vairāki tūkstoši eiro. Summa ir atkarīga no ierīces vērtības, bojājumu apmēra un konkrētā negadījuma apstākļiem.
“Vasaras sezonā robotizētie zāles pļāvēji tiek izmantoti visintensīvāk, un līdz ar to pieaug arī dažādu incidentu skaits. Tie bieži ir neparedzami gadījumi, kas saistīti gan ar tehniskiem faktoriem, gan ārējiem apstākļiem,” norāda I.Briede, piebilstot, ka ir svarīgi apdrošināt iedzīvi, lai īpašnieks būtu finansiāli aizsargāts šādos gadījumos, kad ar mantu notiek kas neparedzēts.