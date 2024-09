Ezis. Foto: Pexel

Vācijā dabas aizsardzības eksperti un zinātnieki ir aicinājuši aizliegt robotzāles pļāvēju izmantošanu naktī, lai pasargātu dzīvniekus, īpaši ežus, no šo ierīču radītajiem ievainojumiem. Pētījums, ko veicis Leibnicas Zooloģijas un savvaļas dzīvnieku pētniecības institūts, pierāda, ka daudzi eži mirst vai ir spiesti tikt iemidzināti pēc tam, kad tiek ievainoti ar zāles pļāvēju asmeņiem, vēsta “DW”.

Pētījuma rezultāti liecina, ka gandrīz puse no 370 ežiem, kuri tika izmeklēti pēc ievainojumiem no robotzāles pļāvējiem, mira no ievainojumiem vai bija jānogalina. Eži ir īpaši apdraudēti no pļāvējiem, kas darbojas naktī, jo eži ir nakts dzīvnieki. Kad viņi jūtas apdraudēti, viņi nebēg no briesmām, bet paļaujas uz savu adataino kažoku kā aizsardzību. Tomēr tas nav pietiekams aizsardzības līdzeklis pret asajiem metāla asmeņiem.

Robotzāles pļāvēji ir relatīvi klusi, tāpēc tie ir vienīgie pļāvēju veidi, kuriem Vācijā ir atļauts darboties naktīs un svētdienās. To izmantošana pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies.

Dabas aizsardzības organizācijas BUND pārstāve Korinna Hölzela norāda, ka naktī pļāvēju izmantošanas aizliegums ir tikai sākums. “Būtu vēl labāk, ja vispār iztiktu bez robotzāles pļāvējiem,” viņa teica Vācijas ziņu aģentūrai DPA. Viņa piebilda, ka šādi pļāvēji apdraud arī bioloģisko daudzveidību, jo nevar izvēlēties, ko nenopļaut.

“Tie nopļauj katru pienenes ziedu,” sacīja Hölzela, norādot, ka tas nozīmē, ka savvaļas bites, tauriņi un vaboles zaudē svarīgus pārtikas avotus.

Leibniza institūta zinātnieki arī aicina aizliegt robotzāles pļāvēju izmantošanu naktī, kā ātrāko un vienkāršāko veidu, kā pasargāt ežus no šīs prakses radītā apdraudējuma.

Saskaņā ar Leibnicas institūta datiem ežu skaits ir samazinājies. Dzīvnieks tika iekļauts “Sarkanajā sarakstā” Vācijā 2020. gadā, kas ir signāls par iespējamu šo dzīvnieku izmiršanu.

Dažas mazākas Vācijas pašvaldības jau ir ieviesušas aizliegumus naktī izmantot robotzāles pļāvējus. Arī lielā rietumu pilsēta Ķelne apsver šādu lēmumu.