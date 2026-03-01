Foto no Pexels.com

Zīme, ka laiks rīkoties: agrīns brīdinājuma signāls par priekšlaicīgas nāves risku, ko var pamanīt tikai ēdot 0

LA.LV
7:32, 1. marts 2026
Veselam Uzturs

Ja pēdējā laikā esat pamanījis, kas skābas konfektes vairs nešķiet tik skābas vai frī kartupeļi ir zaudējuši savu sāļo garšu, tas varētu būt nopietns signāls, kas  var liecināt par paaugstinātu priekšlaicīgas nāves risku,  raksta “Daily Mail”.

Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas
Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
“Domāju – varbūt iet mājās un skatīties TV?” Sieviete, apmeklējot “Zelta mikrofona” ceremoniju, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu
Lasīt citas ziņas

Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 7 000 amerikāņu vecumā no 40 gadiem, zinātnieki secināja, ka cilvēkiem, kuriem bija samazinājusies spēja sajust garšas, bija par 47% lielāks risks nomirt priekšlaicīgi salīdzinājumā ar tiem, kuru garšas uztvere nebija mainījusies.

Īpaši ievērojams risks konstatēts sievietēm.
CITI ŠOBRĪD LASA
Analītiķi brīdina: Uzbrukumi Irānai var izraisīt globālu degvielas cenu “eksploziju”
No šodienas var iesniegt gada ienākumu deklarācijas, taču VID EDS kā paralizēta jau pirmajās minūtēs
VIDEO. Viņām nav, kur paslēpties! Internets raizējas par žirafēm negaisā, taču eksperti mierina

Sievietēm, kuras ziņoja par garšas sajūtas zudumu agrīnā vai vidējā vecumā, bija par 56% lielāks priekšlaicīgas nāves risks nekā tām, kuras šādas izmaiņas nepiedzīvoja. Vīriešiem šis rādītājs bija nedaudz zemāks – 34%.

Īpaši bīstami ir zaudēt spēju sajust sāļo un skābo garšu – tiem, kuriem šīs izmaiņas parādījās, risks nomirt priekšlaicīgi palielinājās par 50%.

Zinātnieki uzsver, ka garšas zudums pats par sevi nav tiešs nāves cēlonis.

Taču tas var liecināt par nopietnām pamatslimībām, kas var ietekmēt dzīves ilgumu.

Traucēta garšas sajūta var liecināt par neirodeģeneratīvām slimībām, piemēram, Alcheimera slimību, vai sirds un asinsvadu problēmām, kas saistītas ar augstu asinsspiedienu.

Cilvēka garšas uztvere ir cieši saistīta ar ožas sistēmu, un spēja atpazīt piecas pamatgaršas – saldu, sāļu, skābu, rūgtu un umami – var samazināties dažādu faktoru dēļ. Starp bīstamākajiem iemesliem ir ne tikai novecošana, bet arī hormonālās izmaiņas, vitamīnu trūkums (sevišķi cinks un B12), smēķēšana un pat noteiktas infekcijas.

Zinātnieki norāda, ka cilvēkiem, kuri laika gaitā pakāpeniski zaudē spēju atšķirt noteiktas garšas, būtu jākonsultējas ar ārstu, jo tas var būt agrīns brīdinājuma signāls par nopietniem veselības traucējumiem.

Pētījumā atklāts, ka garšas sajūtas pasliktināšanās var ietekmēt ēšanas paradumus, kas savukārt var negatīvi ietekmēt veselību.

Cilvēki, kuri vairs nespēj sajust sāļumu, mēdz lietot vairāk sāls, kas palielina augsta asinsspiediena un sirds slimību risku. Savukārt tie, kas nejūt saldumu, var patērēt vairāk cukura, kas saistās ar 2. tipa diabēta risku.

Pētnieki arī atklāja, ka priekšlaicīgas nāves risks bija lielāks cilvēkiem, kuri zaudēja garšas sajūtu, bet joprojām saglabāja spēju pilnībā sajust smaržas.

Eksperti uzsver, ka garšas zudums pats par sevi nav iemesls panikai, bet tas ir signāls pievērst uzmanību veselībai. Ja pamanāt, ka ilgstoši zaudējat spēju izjust noteiktas garšas, ieteicams vērsties pie ārsta, lai pārbaudītu iespējamos cēloņus un novērtētu veselības stāvokli.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
30 sekundes pirms nāves cilvēki redz vienu un to pašu ainu: zinātnieki noskaidrojuši, ko tieši
Medmāsa atklāj piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo, atrodoties uz nāves gultas
Zinātnieki atklājuši izplatītu priekšlaicīgas nāves cēloni: brīdina par nopietniem veselības riskiem apgaismojuma dēļ
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.