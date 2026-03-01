Zīme, ka laiks rīkoties: agrīns brīdinājuma signāls par priekšlaicīgas nāves risku, ko var pamanīt tikai ēdot 0
Ja pēdējā laikā esat pamanījis, kas skābas konfektes vairs nešķiet tik skābas vai frī kartupeļi ir zaudējuši savu sāļo garšu, tas varētu būt nopietns signāls, kas var liecināt par paaugstinātu priekšlaicīgas nāves risku, raksta “Daily Mail”.
Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 7 000 amerikāņu vecumā no 40 gadiem, zinātnieki secināja, ka cilvēkiem, kuriem bija samazinājusies spēja sajust garšas, bija par 47% lielāks risks nomirt priekšlaicīgi salīdzinājumā ar tiem, kuru garšas uztvere nebija mainījusies.
Sievietēm, kuras ziņoja par garšas sajūtas zudumu agrīnā vai vidējā vecumā, bija par 56% lielāks priekšlaicīgas nāves risks nekā tām, kuras šādas izmaiņas nepiedzīvoja. Vīriešiem šis rādītājs bija nedaudz zemāks – 34%.
Īpaši bīstami ir zaudēt spēju sajust sāļo un skābo garšu – tiem, kuriem šīs izmaiņas parādījās, risks nomirt priekšlaicīgi palielinājās par 50%.
Taču tas var liecināt par nopietnām pamatslimībām, kas var ietekmēt dzīves ilgumu.
Traucēta garšas sajūta var liecināt par neirodeģeneratīvām slimībām, piemēram, Alcheimera slimību, vai sirds un asinsvadu problēmām, kas saistītas ar augstu asinsspiedienu.
Cilvēka garšas uztvere ir cieši saistīta ar ožas sistēmu, un spēja atpazīt piecas pamatgaršas – saldu, sāļu, skābu, rūgtu un umami – var samazināties dažādu faktoru dēļ. Starp bīstamākajiem iemesliem ir ne tikai novecošana, bet arī hormonālās izmaiņas, vitamīnu trūkums (sevišķi cinks un B12), smēķēšana un pat noteiktas infekcijas.
Pētījumā atklāts, ka garšas sajūtas pasliktināšanās var ietekmēt ēšanas paradumus, kas savukārt var negatīvi ietekmēt veselību.
Cilvēki, kuri vairs nespēj sajust sāļumu, mēdz lietot vairāk sāls, kas palielina augsta asinsspiediena un sirds slimību risku. Savukārt tie, kas nejūt saldumu, var patērēt vairāk cukura, kas saistās ar 2. tipa diabēta risku.
Eksperti uzsver, ka garšas zudums pats par sevi nav iemesls panikai, bet tas ir signāls pievērst uzmanību veselībai. Ja pamanāt, ka ilgstoši zaudējat spēju izjust noteiktas garšas, ieteicams vērsties pie ārsta, lai pārbaudītu iespējamos cēloņus un novērtētu veselības stāvokli.