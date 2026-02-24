“Siliņai ir jāpiedalās militārajās mācībās,” Rajevs iesaka sekot Zviedrijas piemēram 42
Zviedrija ir labs piemērs, kur politiķi aktīvi tiek iesaistīti militāros procesos, civilajā aizsardzībā.
“Mums Latvijā visas mācības notiek apakšējā līmenī, kur kājinieks dodas pie mediķa, bet patiesībā būtu jāsāk ar to, ka premjere Siliņa piedalās mācībās. Ministram ir jāatrod divas dienas gadā, atnāk uz mācībām un pilda pienākumus,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” ierosina Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
Ko tu domā par šādu ideju?