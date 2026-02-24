“Siliņai ir jāpiedalās militārajās mācībās,” Rajevs iesaka sekot Zviedrijas piemēram 42

LA.LV
17:29, 24. februāris 2026
Viedokļi

Zviedrija ir labs piemērs, kur politiķi aktīvi tiek iesaistīti militāros procesos, civilajā aizsardzībā.

Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga
Kokteilis
10 slaveni cilvēki, kuriem nekad nav bijis seksa. Iemesli ir fascinējoši
Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
Lasīt citas ziņas

“Mums Latvijā visas mācības notiek apakšējā līmenī, kur kājinieks dodas pie mediķa, bet patiesībā būtu jāsāk ar to, ka premjere Siliņa piedalās mācībās. Ministram ir jāatrod divas dienas gadā, atnāk uz mācībām un pilda pienākumus,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” ierosina Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.

Ko tu domā par šādu ideju?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Vecmāmiņai bijusi īpaša pieeja situācijai. Evika Siliņa skaidro, kā tikusi pie sava unikālā vārda
“Siliņa ir čempione!” Eksperts prognozē esošās valdības nākotni; vai tauta sagaidīs tās krišanu?
Kokteilis
VIDEO. FOTO. “Kurš bija pēdējais premjers, kas vismaz uz slidām varēja uzkāpt?” Siliņa pierāda, ka to spēj
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.