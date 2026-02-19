Zināms, kas īsti notika uz Liepājas šosejas – autobusa šoferis ļoti smagi cietis 0
LA.LV jau vēstīja, ka trešdienas vakarā uz Liepājas šosejas (A9) notika smags ceļu satiksmes negadījums. Frontāli sadūrās sabiedriskais autobuss un kravas automašīna. TV3 raidījumā “Degpunktā” atklātas detalizētāka informācija par smago negadījumu.
“Par laimi šobrīd ziņas ir, ka visi ir dzīvi, bet ir smagi cietušie – autobusa šoferis ir ļoti smagi cietis,” sacīja Oskars Irbītis, CSDD satiksmes drošības eksperts.
Zināms, ka kravas automašīna šķērsoja krustojumu, no Jelgavas puses izbraucot priekšā pa galveno ceļu braucošam autobusam, kas devās Liepājas virzienā.
Publiski paustā informācija liecina, ka autobusa šoferis guvis vairākus nopietnus ievainojumus, tostarp vīrietim amputētas abas kājas. Kas attiecas uz pasažieriem – autobusā atradās astoņi cilvēki. Ļoti iespējams, ka daļa nebija piesprādzējušies, jo gūtās traumas ir visai nopietnas.
Pie kravas automašīnas stūres, kas bija ar Lietuvas reģistrācijas numuriem, bijis 35 gadus vecs Indijas pilsonis.
Plašāk pievienotajā video sižetā!