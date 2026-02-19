Otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu – kam tas ir risks, kam iespēja? 0
Diskusijas par pensijas otrā līmeņa izņemšanu šobrīd Latvijā kļuvušas ļoti aktuālas. Tomēr ekonomisti un finanšu eksperti ir kritiski noskaņoti par šādu soli, jo tas varētu negatīvi ietekmēt cilvēku nākotni finansiāli.
Finanšu ministrija (FM) uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem, komentējot sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” savāktos parakstus aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu.
FM uzsver, ka valsts fondēto pensiju jeb otrais pensiju līmenis ir būtiska Latvijas pensiju sistēmas sastāvdaļa, kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem papildu ienākumus vecumdienās un mazināt nākotnes nabadzības risku.
FM skaidro, ka otrais pensiju līmenis ir veidots kā ilgtermiņa uzkrājuma mehānisms, kurā daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgos, lai kapitāls laika gaitā pieaugtu.
Tāpat FM norāda, ka Igaunijas pieredze rāda, ka lēmums ļaut priekšlaicīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumus jau tiek vērtēts kritiski, jo daļai iedzīvotāju tas nākotnē var radīt būtisku pensijas ienākumu samazinājumu un palielināt sociālās nodrošināšanas riskus.
Jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu platformā “Manabalss.lv” savākti nepieciešamie 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu.
Sociālajā tīklā “Threads” lasāmi cilvēku viedokļi. Viena no soctīkla lietotājām vaicāja, kādas ir pārējo domas par pensijas otrā līmeņa izņemšanu?
Cilvēki pauž, ka priekšlaicīga izņemšana radīs problēmas tiem, kas neplāno izdevumus un impulsīvi tērē.
Protams, ir arī cilvēki, kas izsaka atbalstu idejai – pensijas otrā līmeņa izņemšana lieti noderētu īpaši finansiāli sarežģītos laikos vai ārkārtas situācijās, piemēram, veselības problēmu gadījumā.
Lūk, cilvēku diskusija un viedokļi!
Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija “Platforma 21” (iepriekš – “Katram un katrai”), kuru savulaik dibinājis Aldis Gobzems (tagad – Arigo Toro).
Iniciatīvā norādīts, ka patlaban visiem pēc 1971. gada dzimušajiem obligāti tiek ieturēti 6% no ienākumiem, kas nonāk privātajos pensiju fondos. Partijas skatījumā, šiem fondiem neesot pienākuma šo naudu ne saglabāt, ne vairot, “kā rezultātā ilgtermiņā iedzīvotāji cieš zaudējumus un potenciālās pensijas var būt mazākas par iemaksāto summu”.
Partijas skatījumā, Latvijā ir augsti darbaspēka nodokļi, kas mazinot Latvijas ekonomikas konkurētspēju un veicinot ēnu ekonomiku. Partija rosina ļaut iedzīvotājiem brīvi izvēlēties – turpināt uzkrāt otrajā pensiju līmenī, pārcelt uzkrāto kapitālu uz pirmo līmeni vai to izņemt, kā arī tiem, kas no otrā līmeņa atsakās, samazināt sociālās iemaksas par 6%, “tādējādi palielinot rīcībā esošos ienākumus un veicinot naudas apriti Latvijas ekonomikā”.
Tāpat platformā “Manabalss.lv” tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs, kurš domā, ka naudas izņemšana no otrā pensiju līmeņa sniegšot iedzīvotājiem lielāku finanšu drošību, mazināšot risku nonākt finansiālās grūtības. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.
Kā ziņots, 2021. gadā Igaunijā stājās spēkā pensiju sistēmas reforma, ko bija ierosinājusi tagad opozīcijā esošā nacionālkonservatīvā partija “Tēvzeme”. Otrais pensiju līmenis, kas iepriekš bija obligāts, kļuva brīvprātīgs. Līdztekus iespējai palielināt savas iemaksas kļuva iespējams arī apturēt maksājumus vai priekšlaicīgi izņemt naudu, samaksājot nodokļus. No pensiju otrā līmeņa savus uzkrājumus izņēma vairāk nekā 270 000 cilvēku.
Igaunijas Finanšu ministrija izstrādājusi pensiju likuma grozījumu projektu, paredzot, ka iespēja atkārtoti iesaistīties otrajā pensiju līmenī tiks piedāvāta nevis pēc desmit gadiem, kā tas ir šobrīd, bet gan pēc pieciem. Turklāt saskaņā ar Finanšu ministrijas plāniem būs iespēja izņemt tikai daļu no saviem pensiju uzkrājumiem.