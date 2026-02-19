VIDEO. No lietota dīvāna iekšpuses pēkšņi atskanēja zvaniņš – pāris nespēja noticēt atklājumam 0
Kāds pāris ASV piedzīvojis pavisam neparastu atklājumu pēc lietota dīvāna iegādes – mēbeles iekšpusē bija paslēpies pārdevēja kaķēns.
Kā vēlāk izdevumam “Newsweek” pastāstīja Samanta Hārdina, viņas vīrs dīvānu iegādājies no kolēģa, kurš nolēmis šķirties no gandrīz jaunās mēbeles, jo tā neiederējās dzīvoklī.
Kolēģis gan brīdinājis – pārvietojot trīsdaļīgo dīvānu, nedrīkst atstāt durvis vaļā, jo mājās nesen parādījies kaķēns vārdā Čīto, kurš varētu aizbēgt.
Pēc vairākām stundām ceļā un bērnu nolikšanas gulēt pāris ienesa dīvānu mājās. Drīz vien Samanta pamanīja, ka suņi izrāda neparasti lielu interesi par jauno mēbeli, taču sākotnēji to skaidroja ar iespējamo kaķa smaržu.
Tad viņa sadzirdēja ļoti klusu, bet pazīstamu skaņu – kaķa kakla siksniņas zvaniņu.
“Skaņa bija tik klusa, ka vīrs to visu laiku nedzirdēja. Ikreiz, kad mēģināju parādīt, ka tā skan, kaķis apklusa,” viņa stāstīja.
Pēc stundas vai divām, kad skaņa atkārtojās, sieviete sāka pārbaudīt dīvānu. Apgriežot to, atskanēja troksnis – un kļuva skaidrs, ka iekšpusē tiešām kāds ir.
Izrādījās, ka mazais Čīto bija paslēpies dīvānā jau saimnieka dzīvoklī un tā arī nemanīts “ceļojis” lejā pa trim stāviem, pabijis automašīnā un nonācis jaunajās mājās.
Pāris vairākas stundas centās kaķēnu dabūt ārā – sauca, mēģināja aizsniegt ar roku, pat izmantoja suņu gardumus un barību. Kaķēns tikmēr ieķērās dīvāna iekšpusē vēl ciešāk.
Beigās nācās izgriezt lielāku atveri dīvāna apakšējā malā, un Samantai izdevās ar roku aizsniegt un izcelt oranžo kaķēnu.
Līdz brīdim, kad izdevās sazināties ar pārdevēju, pāris ievietoja Čīto suņu būrī, nodrošināja ar ūdeni un pat improvizētu kastīti ar pakaišiem.
Nākamajā rītā kaķēns tika atdots īstajiem saimniekiem, kuri bijuši ārkārtīgi pateicīgi, ka viss beidzies laimīgi.
Hārdina vēl vairākas dienas interesējusies par Čīto pašsajūtu, jo sapratusi, ka šāds piedzīvojums mazajam dzīvniekam varēja būt traumējošs.
Neparastais atgadījums ātri izplatījās arī sociālajos tīklos, kur lietotāji to nodēvējuši par vienu no neticamākajiem “bonusā saņemtajiem pirkumiem”.