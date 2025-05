10 labākie un sliktākie pārtikas produkti, kurus dot savam sunim Ieteikt







Kurš saimnieks gan nevēlētos, lai viņa suns dzīvotu pēc iespējas ilgāk un veselīgāk. Ikdienas barības graudiņš tomēr sunim var kļūt par garlaicīgu, bet, ko tad īsti dod un ko nekādā gadījumā nevajag dot savam mīlulim, lai viņu iepriecinātu un dažādotu viņa ēšanas paradumus?

5 labākie pārtikas produkti, ko dot sunim

Āboli

Foto: SHUTTERSTOCK

Āboli ir lielisks C vitamīna, A vitamīna, kālija, antioksidantu un šķiedrvielu avots, kas ir labi suņiem. Noteikti sagrieziet ābolu gabaliņos, kā to darītu cilvēki, un izvairieties no sēklām, jo tās var būt toksiskas un izraisīt zarnu trakta aizsprostojumus.